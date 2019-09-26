CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Custom Period Separators mt5.mq5 - индикатор для MetaTrader 5

Iurii Tokman
Iurii Tokman

Iurii Tokman

4.6 (52)
Авторские работы для автоматизации торговли на рынке форекс - советники, эксперты, торговые роботы, индикаторы, торговые стратегии, скрипты, функции, библиотеки.
Предоставляю возможность создания программ с использованием языка программирования mql4 и mql5 для торговых платформ metatrader.
86 продуктов 188 кодов 36 тем 2060 комментариев
Просмотров:
3210
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Разделители периодов установленные пользователем, в замен стандартным.



Описание настроек индикатора:

  • Time_Separators - время разделителя (ЧЧ:ММ)
  • InpColor - Цвет линии
  • InpStyle - Стиль линии
  • InpWidth - Толщина линии
  • InpBack -  Линия на заднем плане

На одном графике индикатор можно использовать несколько раз



iStochastic iMFI Multicurrency iStochastic iMFI Multicurrency

Мультисимвольная версия советника "iStochastic iMFI EA"

iStochastic iMFI EA iStochastic iMFI EA

Торговая стратегия на индикаторах iStochastic (Stochastic Oscillator, STO) и iMFI (Money Flow Index, MFI)

Line Trader Panel Line Trader Panel

Советник использующий панель на базе класса CDialog. Торговля по линиям (Горизонтальная линия - OBJ_HLINE или Трендовая линия - OBJ_TREND)

Area MACD 2 Area MACD 2

Модификация первой версии "Area MACD"