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Custom Period Separators mt5.mq5 - индикатор для MetaTrader 5
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Разделители периодов установленные пользователем, в замен стандартным.
Описание настроек индикатора:
- Time_Separators - время разделителя (ЧЧ:ММ)
- InpColor - Цвет линии
- InpStyle - Стиль линии
- InpWidth - Толщина линии
- InpBack - Линия на заднем плане
На одном графике индикатор можно использовать несколько раз
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