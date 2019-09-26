Разделители периодов установленные пользователем, в замен стандартным.









Описание настроек индикатора:

Time_Separators - время разделителя (ЧЧ:ММ)

InpColor - Цвет линии

InpStyle - Стиль линии

InpWidth - Толщина линии

InpBack - Линия на заднем плане

На одном графике индикатор можно использовать несколько раз







