Помощник-утилита: закрывает позиции по индикатору iAlligator (Alligator). Трейлинг не производится

Индикатор генерирует синтетический инструмент на основе двух индексов в виде разноцветных японских свечей.

Поиск самой дальней (и убыточной) позиции и попытка перекрыть её убыток серией прибыльных позиций

Три стратегии на основе iRSI (Relative Strength Index, RSI) в одном советнике на основе пользовательского индикатора "RSI Custom Smoothing 3"