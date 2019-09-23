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Индикаторы

RSI Custom Smoothing 3 - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
3044
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
Обновлен:
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Модификация второй версии индикатора RSI Custom Smoothing 2.

Изменение в версии 3:

  • Smoothing type - тип сглаживания (выбирается из перечисления ENUM_MA_METHOD)
  • Smoothing Period - период усреднения для сглаживания
  • Если сглаживание задано (параметр "Use Smoothing" поставлен в "true") - то тип сглаживания и период отображаются в окне индикатора

Изменение в версии 2:

  • названия уровней теперь более понятные - Value Level Down и Value Level   Up , сами уровни теперь равны 35 и 65 соответственно
  • сглаживание можно отключать (параметр Use Smoothing поставить в " false")
  • в окне данных индикатор имеет имя "RSI Custom"

Версия 1:

  • цвет основной линии индикатора
  • толщина основной линии индикатора
  • значения двух уровней индикатора

RSI Custom Smoothing 3

    synT synT

    Индикатор генерирует синтетический инструмент на основе двух индексов в виде разноцветных японских свечей.

    iAlligator Closing Positions iAlligator Closing Positions

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