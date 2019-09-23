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RSI Custom Smoothing 3 - индикатор для MetaTrader 5
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Модификация второй версии индикатора RSI Custom Smoothing 2.
Изменение в версии 3:
- Smoothing type - тип сглаживания (выбирается из перечисления ENUM_MA_METHOD)
- Smoothing Period - период усреднения для сглаживания
- Если сглаживание задано (параметр "Use Smoothing" поставлен в "true") - то тип сглаживания и период отображаются в окне индикатора
Изменение в версии 2:
- названия уровней теперь более понятные - Value Level Down и Value Level Up , сами уровни теперь равны 35 и 65 соответственно
- сглаживание можно отключать (параметр Use Smoothing поставить в " false")
- в окне данных индикатор имеет имя "RSI Custom"
Версия 1:
- цвет основной линии индикатора
- толщина основной линии индикатора
- значения двух уровней индикатора
synT
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