Идея торговой стратегии

Три стратегии в одном советнике. Все стратегии работают на одном пользовательском индикаторе RSI Custom Smoothing 3 - соответственно настройки индикатора одинаковые для всех трёх стратегий. Также для всех стратегий единая настройка текущего бара - параметр "Current Bar".

Стратегии:

По умолчанию Value Level Up равен 35.0 и Value Level Down равен 65.0. Самый правый бар на графике соответствует индексу "0" индикатора (RSI #0).

Strategy "IN"

Сигнал получаем в момент входа индикатора в зону перекупленности/перепроданности.

Сигнал "BUY": RSI #Current Bar+1 > Value Level Down && RSI #Current Bar < Value Level Down

Сигнал "SELL": RSI #Current Bar+1 < Value Level Up && RSI #Current Bar+1 > Value Level Up

Strategy "OUT"

Сигнал получаем в момент выхода индикатора в зону перекупленности/перепроданности.

Сигнал "BUY": RSI #Current Bar+1 < Value Level Down && RSI #Current Bar > Value Level Down

Сигнал "SELL": RSI #Current Bar+1 > Value Level Up && RSI #Current Bar+1 < Value Level Up

Strategy "INSIDE"

Сигнал получаем в момент нахождения индикатора в зоне перекупленности/перепроданности.

Сигнал "BUY": RSI #Current Bar < Value Level Down

Сигнал "SELL": RSI #Current Bar > Value Level Up

Тесты когда включены сразу три стратегии и когда включена каждая отдельно:





Рис. 1. Включены все три стратегии









Рис 2. Стратегия "IN"









Рис. 3. Стратегия "OUT"









Рис. 4. Стратегия "INSIDE"





Подробнее о настройках советника:

Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется. Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.





Торговые настройки



В советнике можно как включать, так и выключать Stop Loss, Take Profit и Trailing Stop. Для отключения выбранный параметр установить в "0.0".

Трейлинг и поиск торгового сигнала может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга в секундах задаётся в Trailing, in seconds, а интервал поиска торговых сигналов в Search signals, in seconds. Для этих двух параметров общее правило: если интервал задать меньше, чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.





Дополнительные возможности

Only one positions - в рынке всегда только одна позиция

- в рынке всегда только одна позиция Reverse - переворот торгового сигнала

- переворот торгового сигнала Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала

Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется. Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.





Управление размером позиции (расчёт лота)

Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management"). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту - Money management установить в Lots Min.