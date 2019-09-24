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RSI Three Strategies - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2533
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
Обновлен:
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Идея торговой стратегии

Три стратегии в одном советнике. Все стратегии работают на одном пользовательском индикаторе RSI Custom Smoothing 3 - соответственно настройки индикатора одинаковые для всех трёх стратегий. Также для всех стратегий единая настройка текущего бара - параметр "Current Bar".

Стратегии:

По умолчанию Value Level Up равен 35.0 и Value Level Down равен 65.0. Самый правый бар на графике соответствует индексу "0" индикатора (RSI #0).

Strategy "IN"

Сигнал получаем в момент входа индикатора в зону перекупленности/перепроданности. 

Сигнал "BUY": RSI #Current Bar+1 > Value Level Down && RSI #Current Bar < Value Level Down

Сигнал "SELL": RSI #Current Bar+1 < Value Level Up && RSI #Current Bar+1 > Value Level Up

Strategy "OUT"

Сигнал получаем в момент выхода индикатора в зону перекупленности/перепроданности. 

Сигнал "BUY": RSI #Current Bar+1 < Value Level Down && RSI #Current Bar > Value Level Down

Сигнал "SELL": RSI #Current Bar+1 > Value Level Up && RSI #Current Bar+1 <  Value Level Up

Strategy "INSIDE"

Сигнал получаем в момент нахождения индикатора в зоне перекупленности/перепроданности. 

Сигнал "BUY": RSI #Current Bar < Value Level Down

Сигнал "SELL": RSI #Current Bar > Value Level Up

Тесты когда включены сразу три стратегии и когда включена каждая отдельно:

Use all

Рис. 1. Включены все три стратегии


Strategy "IN"

Рис 2. Стратегия "IN"


Strategy "OUT"

Рис. 3. Стратегия "OUT"


Strategy "INSIDE"

Рис. 4. Стратегия "INSIDE"


Подробнее о настройках советника:

Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра     Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется. 

Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.


Торговые настройки

В советнике можно как включать, так и выключать Stop LossTake Profit и  Trailing Stop. Для отключения выбранный параметр установить в "0.0".

Трейлинг и поиск торгового сигнала может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга в секундах задаётся в     Trailing, in seconds, а интервал поиска торговых сигналов в Search signals, in seconds. Для этих двух параметров общее правило: если интервал задать меньше, чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.


Дополнительные возможности

    • Only one positions - в рынке всегда только одна позиция
    • Reverse - переворот торгового сигнала
    • Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала

    Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра     Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется. 

    Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.


    Управление размером позиции (расчёт лота)

    Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в   The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в   Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management"). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту -   Money management установить в Lots Min.

      Close Far Position Close Far Position

      Поиск самой дальней (и убыточной) позиции и попытка перекрыть её убыток серией прибыльных позиций

      RSI Custom Smoothing 3 RSI Custom Smoothing 3

      Модификация второй версии "RSI Custom Smoothing 2"

      Step Pending Orders Step Pending Orders

      Работа отложенными Limit ордерами. Подтягивание отложенных Limit ордеров следом за ценой.

      iStochastic iMFI EA iStochastic iMFI EA

      Торговая стратегия на индикаторах iStochastic (Stochastic Oscillator, STO) и iMFI (Money Flow Index, MFI)