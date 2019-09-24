Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
RSI Three Strategies - эксперт для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2533
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Идея торговой стратегии
Три стратегии в одном советнике. Все стратегии работают на одном пользовательском индикаторе RSI Custom Smoothing 3 - соответственно настройки индикатора одинаковые для всех трёх стратегий. Также для всех стратегий единая настройка текущего бара - параметр "Current Bar".
Стратегии:
По умолчанию Value Level Up равен 35.0 и Value Level Down равен 65.0. Самый правый бар на графике соответствует индексу "0" индикатора (RSI #0).
Strategy "IN"
Сигнал получаем в момент входа индикатора в зону перекупленности/перепроданности.
Сигнал "BUY": RSI #Current Bar+1 > Value Level Down && RSI #Current Bar < Value Level Down
Сигнал "SELL": RSI #Current Bar+1 < Value Level Up && RSI #Current Bar+1 > Value Level Up
Strategy "OUT"
Сигнал получаем в момент выхода индикатора в зону перекупленности/перепроданности.
Сигнал "BUY": RSI #Current Bar+1 < Value Level Down && RSI #Current Bar > Value Level Down
Сигнал "SELL": RSI #Current Bar+1 > Value Level Up && RSI #Current Bar+1 < Value Level Up
Strategy "INSIDE"
Сигнал получаем в момент нахождения индикатора в зоне перекупленности/перепроданности.
Сигнал "BUY": RSI #Current Bar < Value Level Down
Сигнал "SELL": RSI #Current Bar > Value Level Up
Тесты когда включены сразу три стратегии и когда включена каждая отдельно:
Рис. 1. Включены все три стратегии
Рис 2. Стратегия "IN"
Рис. 3. Стратегия "OUT"
Рис. 4. Стратегия "INSIDE"
Подробнее о настройках советника:
Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется.
Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.
Торговые настройки
В советнике можно как включать, так и выключать Stop Loss, Take Profit и Trailing Stop. Для отключения выбранный параметр установить в "0.0".
Трейлинг и поиск торгового сигнала может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга в секундах задаётся в Trailing, in seconds, а интервал поиска торговых сигналов в Search signals, in seconds. Для этих двух параметров общее правило: если интервал задать меньше, чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.
Дополнительные возможности
- Only one positions - в рынке всегда только одна позиция
- Reverse - переворот торгового сигнала
- Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала
Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется.
Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.
Управление размером позиции (расчёт лота)
Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management"). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту - Money management установить в Lots Min.
Поиск самой дальней (и убыточной) позиции и попытка перекрыть её убыток серией прибыльных позицийRSI Custom Smoothing 3
Модификация второй версии "RSI Custom Smoothing 2"
Работа отложенными Limit ордерами. Подтягивание отложенных Limit ордеров следом за ценой.iStochastic iMFI EA
Торговая стратегия на индикаторах iStochastic (Stochastic Oscillator, STO) и iMFI (Money Flow Index, MFI)