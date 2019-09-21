iAlligator Closing Positions

Данный советник относится к разряду утилит: он закрывает позиции BUY и SELL (без разницы какой Magic number у позиции) по определённым правилам по индикатору iAlligator (Alligator).

Проверка на закрытие происходит с заданным интервалом (параметр Trailing, in seconds, общее правило: если интервал задать меньше, чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд).

Пример условий для закрытия позиций:







