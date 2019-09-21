CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

iAlligator Closing Positions - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1362
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Данный советник относится к разряду утилит: он закрывает позиции BUY и SELL (без разницы какой Magic number у позиции) по определённым правилам по индикатору iAlligator (Alligator).

Проверка на закрытие происходит с заданным интервалом (параметр Trailing, in seconds, общее правило: если интервал задать меньше, чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд).

Пример условий для закрытия позиций:

iAlligator Closing Positions


    iAlligator EA iSAR Trailing iAlligator EA iSAR Trailing

    Торговая стратегия по индикатору iAlligator (Alligator) и трейлинг по индикатору iSAR (Parabolic SAR, SAR)

    iMA MAP EA iMA MAP EA

    Стратегия на основе пользовательского индикатора iMA Multi Averaging Period

    synT synT

    Индикатор генерирует синтетический инструмент на основе двух индексов в виде разноцветных японских свечей.

    RSI Custom Smoothing 3 RSI Custom Smoothing 3

    Модификация второй версии "RSI Custom Smoothing 2"