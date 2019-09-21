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iAlligator Closing Positions - эксперт для MetaTrader 5
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Данный советник относится к разряду утилит: он закрывает позиции BUY и SELL (без разницы какой Magic number у позиции) по определённым правилам по индикатору iAlligator (Alligator).
Проверка на закрытие происходит с заданным интервалом (параметр Trailing, in seconds, общее правило: если интервал задать меньше, чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд).
Пример условий для закрытия позиций:
Торговая стратегия по индикатору iAlligator (Alligator) и трейлинг по индикатору iSAR (Parabolic SAR, SAR)iMA MAP EA
Стратегия на основе пользовательского индикатора iMA Multi Averaging Period
Индикатор генерирует синтетический инструмент на основе двух индексов в виде разноцветных японских свечей.RSI Custom Smoothing 3
Модификация второй версии "RSI Custom Smoothing 2"