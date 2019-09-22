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synT - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор synT позволяет генерировать синтетический инструмент на основе двух индексов в виде разноцветных японских свечей.
ОБЯЗАТЕЛЬНО требует наличия индикатора indeX (https://www.mql5.com/ru/code/26614) в той же папке, где и сам находится.
Индикатор имеет десять настраиваемых параметров:
- synRatio- подгоночный коэффициент, для приведения инструмента к расчетному значению на какую-либо дату.
- synNameIndexA- имя индекса A (3 символа), должно совпадать с первыми 3 символами или последними 3 тремя символами в рассчитываемых инструментах в параметре synBasketIndexA.
- synRatioIndexA- подгоночный коэффициент в индексе A, для приведения индекса к расчетному значению на какую-либо дату.
- synBasketIndexA- корзина рассчитываемых инструментов в индексе A, в виде списка разделенного знаком ";". Размер списка должен совпадать с synPartIndexA.
- synPartIndexA- вес каждого из инструментов в процентах, в индексе A, в виде списка разделенного знаком ";". Сумма должна быть = 100%
- synNameIndexB- имя индекса B (3 символа), должно совпадать с первыми 3 символами или последними 3 тремя символами в рассчитываемых инструментах в параметре synBasketIndexB.
- synRatioIndexB- подгоночный коэффициент в индексе B, для приведения индекса к расчетному значению на какую-либо дату.
- synBasketIndexB- корзина рассчитываемых инструментов в индексе B, в виде списка разделенного знаком ";". Размер списка должен совпадать с synPartIndexB.
- synPartIndexB- вес каждого из инструментов в процентах, в индексе B, в виде списка разделенного знаком ";". Сумма должна быть = 100%
- InpReverse- реверс графика рассчитанного индекса.
Расчет:
indeX A = synRatioIndexA × synBasketIndexA[0] synPartIndexA[0] × synBasketIndexA[1] synPartIndexA[1] × synBasketIndexA[2] synPartIndexA[2] × ... × synBasketIndexA[n] synPartIndexA[n]
indeX B = synRatioIndexB × synBasketIndexB[0] synPartIndexB[0] × synBasketIndexB[1] synPartIndexB[1] × synBasketIndexB[2] synPartIndexB[2] × ... × synBasketIndexB[n] synPartIndexB[n]
synT = synRatio × indeX A / indeX B
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