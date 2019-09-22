Индикатор synT позволяет генерировать синтетический инструмент на основе двух индексов в виде разноцветных японских свечей.

ОБЯЗАТЕЛЬНО требует наличия индикатора indeX (https://www.mql5.com/ru/code/26614) в той же папке, где и сам находится.

Индикатор имеет десять настраиваемых параметров:

synRatio - подгоночный коэффициент, для приведения инструмента к расчетному значению на какую-либо дату.

- подгоночный коэффициент, для приведения инструмента к расчетному значению на какую-либо дату. synNameIndexA - имя индекса A (3 символа), должно совпадать с первыми 3 символами или последними 3 тремя символами в рассчитываемых инструментах в параметре synBasketIndexA .

- имя индекса A (3 символа), должно совпадать с первыми 3 символами или последними 3 тремя символами в рассчитываемых инструментах в параметре . synRatioIndexA - подгоночный коэффициент в индексе A, для приведения индекса к расчетному значению на какую-либо дату.

- подгоночный коэффициент в индексе A, для приведения индекса к расчетному значению на какую-либо дату. synBasketIndexA - корзина рассчитываемых инструментов в индексе A, в виде списка разделенного знаком ";". Размер списка должен совпадать с synPartIndexA .

- корзина рассчитываемых инструментов в индексе A, в виде списка разделенного знаком ";". Размер списка должен совпадать с synPartIndexA - вес каждого из инструментов в процентах, в индексе A, в виде списка разделенного знаком ";". Сумма должна быть = 100%

- вес каждого из инструментов в процентах, в индексе A, в виде списка разделенного знаком ";". Сумма должна быть = 100% synNameIndexB - имя индекса B (3 символа), должно совпадать с первыми 3 символами или последними 3 тремя символами в рассчитываемых инструментах в параметре synBasketIndexB .

- имя индекса B (3 символа), должно совпадать с первыми 3 символами или последними 3 тремя символами в рассчитываемых инструментах в параметре . synRatioIndexB - подгоночный коэффициент в индексе B, для приведения индекса к расчетному значению на какую-либо дату.

- подгоночный коэффициент в индексе B, для приведения индекса к расчетному значению на какую-либо дату. synBasketIndexB - корзина рассчитываемых инструментов в индексе B, в виде списка разделенного знаком ";". Размер списка должен совпадать с synPartIndexB .

- корзина рассчитываемых инструментов в индексе B, в виде списка разделенного знаком ";". Размер списка должен совпадать с synPartIndexB - вес каждого из инструментов в процентах, в индексе B, в виде списка разделенного знаком ";". Сумма должна быть = 100%

- вес каждого из инструментов в процентах, в индексе B, в виде списка разделенного знаком ";". Сумма должна быть = 100% InpReverse- реверс графика рассчитанного индекса.

Расчет: indeX A = synRatioIndexA × synBasketIndexA[0] synPartIndexA[0] × synBasketIndexA[1] synPartIndexA[1] × synBasketIndexA[2] synPartIndexA[2] × ... × synBasketIndexA[n] synPartIndexA[n] indeX B = synRatioIndexB × synBasketIndexB[0] synPartIndexB[0] × synBasketIndexB[1] synPartIndexB[1] × synBasketIndexB[2] synPartIndexB[2] × ... × synBasketIndexB[n] synPartIndexB[n] synT = synRatio × indeX A / indeX B



















































































