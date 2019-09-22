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Индикаторы

synT - индикатор для MetaTrader 5

Maxim Bagno
Maxim Bagno

Maxim Bagno

Доброго времени суток!
Всегда открыт к новым и интересным проектам.
Зарабатываю на программировании с 1998 года.
Пишу на разных языках: C/C++/C.NET, Java, MQL4/5 и других.
Образование: высшее (ФизМат КГУ им. Канта).
Немного торгую на финансовых рынках используя платформу MetaTrader.
2 кода 2 темы 24 комментария
Просмотров:
2515
Рейтинг:
(9)
Опубликован:
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Индикатор synT позволяет генерировать синтетический инструмент на основе двух индексов в виде разноцветных японских свечей.

ОБЯЗАТЕЛЬНО требует наличия индикатора indeX (https://www.mql5.com/ru/code/26614) в той же папке, где и сам находится.

Индикатор имеет десять настраиваемых параметров:

  • synRatio- подгоночный коэффициент, для приведения инструмента к расчетному значению на какую-либо дату.
  • synNameIndexA- имя индекса A (3 символа), должно совпадать с первыми 3 символами или последними 3 тремя символами в рассчитываемых инструментах в параметре  synBasketIndexA.
  • synRatioIndexA- подгоночный коэффициент в индексе A, для приведения индекса к расчетному значению на какую-либо дату.
  • synBasketIndexA- корзина рассчитываемых инструментов в индексе A, в виде списка разделенного знаком ";". Размер списка должен совпадать с   synPartIndexA.
  • synPartIndexA- вес каждого из инструментов в процентах, в индексе A, в виде списка разделенного знаком ";". Сумма должна быть = 100%
  • synNameIndexB- имя индекса B (3 символа), должно совпадать с первыми 3 символами или последними 3 тремя символами в рассчитываемых инструментах в параметре  synBasketIndexB.
  • synRatioIndexB- подгоночный коэффициент в индексе B, для приведения индекса к расчетному значению на какую-либо дату.
  • synBasketIndexB- корзина рассчитываемых инструментов в индексе B, в виде списка разделенного знаком ";". Размер списка должен совпадать с   synPartIndexB.
  • synPartIndexB- вес каждого из инструментов в процентах, в индексе B, в виде списка разделенного знаком ";". Сумма должна быть = 100%
  • InpReverse- реверс графика рассчитанного индекса.

Расчет:

indeX A = synRatioIndexA × synBasketIndexA[0]  synPartIndexA[0] × synBasketIndexA[1]  synPartIndexA[1] × synBasketIndexA[2]  synPartIndexA[2] × ... × synBasketIndexA[n]  synPartIndexA[n]

indeX B = synRatioIndexB × synBasketIndexB[0]  synPartIndexB[0] × synBasketIndexB[1]  synPartIndexB[1] × synBasketIndexB[2]  synPartIndexB[2] × ... × synBasketIndexB[n]  synPartIndexB[n]

synT = synRatio × indeX A / indeX B


synT




















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