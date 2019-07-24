Модификация первой версии индикатора RSI Custom Smoothing.

Изменение в версии 2:





Для чего были внесены эти изменения: теперь из советника можно управлять уровнями индикатора и его цветом - это особенно удобно при визуальном тестировании. Например в советнике заданы нестандартные уровни: 35 и 65. При использовании индикатора RSI Custom Smoothing 2 советник в режиме визуального тестирования на индикаторе будет отображаться именно уровни 35 и 65.

Пример создания хендла индикатора в советнике: