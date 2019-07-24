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RSI Custom Smoothing 2 - индикатор для MetaTrader 5
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Модификация первой версии индикатора RSI Custom Smoothing.
Изменение в версии 2:
- названия уровней теперь более понятные - Value Level Down и Value Level Up , сами уровни теперь равны 35 и 65 соответственно
- сглаживание можно отключать (параметр Use Smoothing поставить в " false")
- в окне данных индикатор имеет имя "RSI Custom"
Для чего были внесены эти изменения: теперь из советника можно управлять уровнями индикатора и его цветом - это особенно удобно при визуальном тестировании. Например в советнике заданы нестандартные уровни: 35 и 65. При использовании индикатора RSI Custom Smoothing 2 советник в режиме визуального тестирования на индикаторе будет отображаться именно уровни 35 и 65.
Пример создания хендла индикатора в советнике:
//--- create handle of the indicator iRSI handle_iCustom=iCustom(m_symbol.Name(),Period(),"RSI Custom Smoothing 2",Inp_RSI_Period, Inp_RSI_Color,Inp_RSI_Width,Inp_RSI_Level1,Inp_RSI_Level2); //--- if the handle is not created if(handle_iCustom==INVALID_HANDLE) { //--- tell about the failure and output the error code PrintFormat("Failed to create handle of the iRSI indicator for the symbol %s/%s, error code %d", m_symbol.Name(), EnumToString(Period()), GetLastError()); //--- the indicator is stopped early return(INIT_FAILED); }
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