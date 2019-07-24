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Индикаторы

RSI Custom Smoothing 2 - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2489
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
Обновлен:
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Модификация первой версии индикатора RSI Custom Smoothing.

Изменение в версии 2:

  • названия уровней теперь более понятные - Value Level Down и Value Level  Up , сами уровни теперь равны 35 и 65 соответственно
  • сглаживание можно отключать (параметр Use Smoothing поставить в " false")
  • в окне данных индикатор имеет имя "RSI Custom"

RSI Custom Smoothing 2

Для чего были внесены эти изменения: теперь из советника можно управлять уровнями индикатора и его цветом - это особенно удобно при визуальном тестировании. Например в советнике заданы нестандартные уровни: 35 и 65. При использовании индикатора RSI Custom Smoothing 2 советник в режиме визуального тестирования на индикаторе будет отображаться именно уровни 35 и 65.

Пример создания хендла индикатора в советнике:

//--- create handle of the indicator iRSI
   handle_iCustom=iCustom(m_symbol.Name(),Period(),"RSI Custom Smoothing 2",Inp_RSI_Period,
                          Inp_RSI_Color,Inp_RSI_Width,Inp_RSI_Level1,Inp_RSI_Level2);
//--- if the handle is not created 
   if(handle_iCustom==INVALID_HANDLE)
     {
      //--- tell about the failure and output the error code 
      PrintFormat("Failed to create handle of the iRSI indicator for the symbol %s/%s, error code %d",
                  m_symbol.Name(),
                  EnumToString(Period()),
                  GetLastError());
      //--- the indicator is stopped early 
      return(INIT_FAILED);
     }

 

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