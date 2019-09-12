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Советники

Pivot Points iRSI - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
3099
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
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Идея торговой стратегии

Советник работает по уровням Pivot Point и отображает эти уровни графическими объектами OBJ_HLINE - это линии Resistance R1, Support S1 и Pivot Point. Кроме уровней используется фильтр - индикатор iRSI (Relative Strength Index, RSI).

Pivot Points iRSI

Советник позволяет выбрать два вида расчёта текущей Pivot Point - используя только цены предыдущего дня или используя цены и предыдущего и текущего дня. Формулы расчёта для Pivot Point:

5-POINT SYSTEM

Все цены используемые в формулах берутся для таймфрейма D1. Отсюда ограничение - используемый таймрфейм, на котором запускается советник, не может быть больше D1.

Торговые сигналы

  • Сигнал на открытие позиции BUY: максимальная цена бара #1 находится выше линии  Pivot Point, как минимум на расстоянии  Delta и индикатор iRSI на баре #1 находятся ниже уровня 30.0
  • Сигнал на открытие позиции SELL: минимальная цена бара #1 находятся ниже  Pivot Point, как минимум на расстоянии  Delta и индикатор iRSI на баре #1 находятся выше уровня 70.0

Как видно, в данной стратегии используется только основной уровень: Pivot Point, а уровни Resistance R1 и Support S1 не используются.


Подробнее о настройках советника:

Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра      Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется. 

Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.


Торговые настройки

В советнике можно как включать, так и выключать Stop LossTake Profit и  Trailing Stop. Для отключения выбранный параметр установить в "0.0".

Трейлинг может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга в секундах задаётся в      Trailing, in seconds. Общее правило: если интервал задать меньше, чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.


Дополнительные возможности

    • Only one positions - в рынке всегда только одна позиция
    • Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала

    Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра      Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется. 

    Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.


    Управление размером позиции (расчёт лота)

    Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в    The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в    Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management"). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту -    Money management установить в Lots Min.

      Gladyshev_VOLUME Gladyshev_VOLUME

      Индикатор в виде гистограммы, показывающей отношение объема свечи к её размеру (в тиках), то есть это объем/размер.

      iFractals iMACD Rollback Trend iFractals iMACD Rollback Trend

      Торговая стратегия на двух индикаторах: iFractals (Fractals) и iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD)

      Elder Impulse System Indicator Elder Impulse System Indicator

      Индикатор импульсная система Элдера

      indeX indeX

      Индикатор indeX позволяет генерировать любой индекс в виде разноцветных японских свечей. Создан на основе индикатора USDX_Candle.