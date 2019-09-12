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Pivot Points iRSI - эксперт для MetaTrader 5
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Идея торговой стратегии
Советник работает по уровням Pivot Point и отображает эти уровни графическими объектами OBJ_HLINE - это линии Resistance R1, Support S1 и Pivot Point. Кроме уровней используется фильтр - индикатор iRSI (Relative Strength Index, RSI).
Советник позволяет выбрать два вида расчёта текущей Pivot Point - используя только цены предыдущего дня или используя цены и предыдущего и текущего дня. Формулы расчёта для Pivot Point:
Все цены используемые в формулах берутся для таймфрейма D1. Отсюда ограничение - используемый таймрфейм, на котором запускается советник, не может быть больше D1.
Торговые сигналы
- Сигнал на открытие позиции BUY: максимальная цена бара #1 находится выше линии Pivot Point, как минимум на расстоянии Delta и индикатор iRSI на баре #1 находятся ниже уровня 30.0
- Сигнал на открытие позиции SELL: минимальная цена бара #1 находятся ниже Pivot Point, как минимум на расстоянии Delta и индикатор iRSI на баре #1 находятся выше уровня 70.0
Как видно, в данной стратегии используется только основной уровень: Pivot Point, а уровни Resistance R1 и Support S1 не используются.
Подробнее о настройках советника:
Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется.
Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.
Торговые настройки
В советнике можно как включать, так и выключать Stop Loss, Take Profit и Trailing Stop. Для отключения выбранный параметр установить в "0.0".
Трейлинг может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга в секундах задаётся в Trailing, in seconds. Общее правило: если интервал задать меньше, чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.
Дополнительные возможности
- Only one positions - в рынке всегда только одна позиция
- Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала
Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется.
Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.
Управление размером позиции (расчёт лота)
Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management"). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту - Money management установить в Lots Min.
Индикатор в виде гистограммы, показывающей отношение объема свечи к её размеру (в тиках), то есть это объем/размер.iFractals iMACD Rollback Trend
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Индикатор импульсная система ЭлдераindeX
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