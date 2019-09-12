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iFractals iMACD Rollback Trend - эксперт для MetaTrader 5
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Идея торговой стратегии
По индикатору iFractals (Fractals) определяем тренд, причём таймфрейм для iFractals можно задавать отличным от текущего (параметр Fractals: timeframe). Для определения тренда используются два верхних и два нижних фрактала - при этом поиск фракталом производится начиная с бара #3 - так как начиная с бара #3 фрактал уже не перерисовывается.
Рис. 1. Определение тренда
При определении тренда можно получить три результата: "Trend: UP", "Trend: DOWN" и "Trend: NONE". При "Trend: NONE" торговый сигнал уже не ищем и ждём нового бара на текущем таймфрейме. Если тренд определён - ищем откат на индикаторе MACD.
Торговые сигналы:
"signal" - сигнальная линия индикатора MACD, "main" - главная линия индикатора MACD.
Сигнал на открытие позиции BUY:
по фракталам тренд вверх ("Trend: UP"),
а на MACD откат: signal#1 < main#1 && main#1 < main#2 && main#2 > main#3 && main#3 > main#4
Сигнал на открытие позиции BUY:
по фракталам тренд вниз ("Trend: DOWN"),
а на MACD откат: signal#1 > main#1 && main#1 > main#2 && main#2 < main#3 && main#3 < main#4
Подробнее о настройках советника:
Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется.
Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.
Торговые настройки
В советнике можно как включать, так и выключать Stop Loss, Take Profit и Trailing Stop. Для отключения выбранный параметр установить в "0.0".
Трейлинг может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга в секундах задаётся в Trailing, in seconds. Общее правило: если интервал задать меньше, чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.
Дополнительные возможности
- Only one positions - в рынке всегда только одна позиция
- Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала
Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется.
Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.
Управление размером позиции (расчёт лота)
Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management"). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту - Money management установить в Lots Min.
Сетка отложенных stop Ордеров в начале каждого бара. Закрытие по достижению общей прибыли или общего убытка.iMA iRSI Lock
Торговая стратегия на двух индикаторах: iMA (Moving Average, MA) и iRSI (Relative Strength Index, RSI)
Индикатор в виде гистограммы, показывающей отношение объема свечи к её размеру (в тиках), то есть это объем/размер.Pivot Points iRSI
Торговая стратегия на основе Pivot Point и индикатора iRSI (Relative Strength Index, RSI). Отображение уровней осуществляется графическими объектами OBJ_HLINE.