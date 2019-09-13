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Индикаторы

Elder Impulse System Indicator - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
5384
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
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Импульсная система позволяет выявлять зоны на графике, где тренд ускоряется или замедляется. Состоит из двух индикаторов: трендовый индикатор iMA (Moving Average, MA) измеряет инерцию рынка, а осциллятор iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) измеряет скорость изменения цены.

Импульсная система сигнализирует где оба индикатора направлены в одну сторону: если и iMA и iMACD растут, значит быки сильны и усиливается восходящий тренд. А если оба индикатора понижаются, значит на рынке правят бал медведи. 

Elder Impulse System Indicator

    Pivot Points iRSI Pivot Points iRSI

    Торговая стратегия на основе Pivot Point и индикатора iRSI (Relative Strength Index, RSI). Отображение уровней осуществляется графическими объектами OBJ_HLINE.

    Gladyshev_VOLUME Gladyshev_VOLUME

    Индикатор в виде гистограммы, показывающей отношение объема свечи к её размеру (в тиках), то есть это объем/размер.

    indeX indeX

    Индикатор indeX позволяет генерировать любой индекс в виде разноцветных японских свечей. Создан на основе индикатора USDX_Candle.

    Elder Impulse System EA Elder Impulse System EA

    Торговая стратегия по пользовательскому индикатору "Elder Impulse System Indicator"