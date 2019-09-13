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Elder Impulse System Indicator - индикатор для MetaTrader 5
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Импульсная система позволяет выявлять зоны на графике, где тренд ускоряется или замедляется. Состоит из двух индикаторов: трендовый индикатор iMA (Moving Average, MA) измеряет инерцию рынка, а осциллятор iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) измеряет скорость изменения цены.
Импульсная система сигнализирует где оба индикатора направлены в одну сторону: если и iMA и iMACD растут, значит быки сильны и усиливается восходящий тренд. А если оба индикатора понижаются, значит на рынке правят бал медведи.
Торговая стратегия на основе Pivot Point и индикатора iRSI (Relative Strength Index, RSI). Отображение уровней осуществляется графическими объектами OBJ_HLINE.Gladyshev_VOLUME
Индикатор в виде гистограммы, показывающей отношение объема свечи к её размеру (в тиках), то есть это объем/размер.
Индикатор indeX позволяет генерировать любой индекс в виде разноцветных японских свечей. Создан на основе индикатора USDX_Candle.Elder Impulse System EA
Торговая стратегия по пользовательскому индикатору "Elder Impulse System Indicator"