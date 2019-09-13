Elder Impulse System Indicator

Импульсная система позволяет выявлять зоны на графике, где тренд ускоряется или замедляется. Состоит из двух индикаторов: трендовый индикатор iMA (Moving Average, MA) измеряет инерцию рынка, а осциллятор iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) измеряет скорость изменения цены.

Импульсная система сигнализирует где оба индикатора направлены в одну сторону: если и iMA и iMACD растут, значит быки сильны и усиливается восходящий тренд. А если оба индикатора понижаются, значит на рынке правят бал медведи.