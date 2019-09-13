Торговая стратегия на основе Pivot Point и индикатора iRSI (Relative Strength Index, RSI). Отображение уровней осуществляется графическими объектами OBJ_HLINE.

Торговая стратегия по пользовательскому индикатору "Elder Impulse System Indicator"

Случайное открытие позиции по генератору случайных чисел. В рынке всегда не более одной позиции