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Индикаторы

indeX - индикатор для MetaTrader 5

Maxim Bagno
Maxim Bagno

Maxim Bagno

Доброго времени суток!
Всегда открыт к новым и интересным проектам.
Зарабатываю на программировании с 1998 года.
Пишу на разных языках: C/C++/C.NET, Java, MQL4/5 и других.
Образование: высшее (ФизМат КГУ им. Канта).
Немного торгую на финансовых рынках используя платформу MetaTrader.
2 кода 2 темы 24 комментария
Просмотров:
2463
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
Обновлен:
ss.jpg (408.64 KB)
indeX.mq5 (34.99 KB) просмотр
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Индикатор indeX позволяет генерировать любой индекс в виде разноцветных японских свечей.

Индикатор имеет пять настраиваемых параметров:

  • nameIndex- имя индекса (3 символа), должно совпадать с первыми 3 символами или последними 3 тремя символами в рассчитываемых инструментах.
  • indRatio- подгоночный коэффициент, для приведения индекса к расчетному значению на какую-либо дату.
  • indBasket- корзина рассчитываемых инструментов, в виде списка разделенного знаком ";". Размер списка должен совпадать с  indPart.
  • indPart- вес каждого из инструментов в процентах, в виде списка разделенного знаком ";". Сумма должна быть = 100%
  • InpReverse- реверс графика рассчитанного индекса.

Расчет:

indeX = indRatio × indBasket[0] indPart[0] × indBasket[1] indPart[1] × indBasket[2] indPart[2] × ... × indBasket[n] indPart[n]



скриншот




























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