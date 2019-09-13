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indeX - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор indeX позволяет генерировать любой индекс в виде разноцветных японских свечей.
Индикатор имеет пять настраиваемых параметров:
- nameIndex- имя индекса (3 символа), должно совпадать с первыми 3 символами или последними 3 тремя символами в рассчитываемых инструментах.
- indRatio- подгоночный коэффициент, для приведения индекса к расчетному значению на какую-либо дату.
- indBasket- корзина рассчитываемых инструментов, в виде списка разделенного знаком ";". Размер списка должен совпадать с indPart.
- indPart- вес каждого из инструментов в процентах, в виде списка разделенного знаком ";". Сумма должна быть = 100%
- InpReverse- реверс графика рассчитанного индекса.
Расчет:
indeX = indRatio × indBasket[0] indPart[0] × indBasket[1] indPart[1] × indBasket[2] indPart[2] × ... × indBasket[n] indPart[n]
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