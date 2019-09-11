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iMA iRSI Lock - эксперт для MetaTrader 5
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Идея торговой стратегии
На момент создания была мысль использовать совместно сигналы от двух индикаторов, но в процессе тестов я решил пока ограничится только сигналами с индикатора iRSI (Relative Strength Index, RSI).
Главная идея: открывать две противоположные позиции без Стоп лосса. Вторая позиция является локирующей - открывать её или нет задаётся в параметре " Use Lock". Для ограничения нагрузки на депозит можно ограничить количество позиций в день: при "One deal in one direction per day" равным "true" в один день можно открывать только одну позицию BUY и одну позицию SELL.
Прибыльные позиции будут постепенно закрываться при помощи трейлинга.
Рабочий таймфрейм (на котором запускается советник и индикаторы) задаётся через "Work timeframe" - это даёт возможность проверить работу на разных таймфреймах.
Результат для EURUSD M20:
Торговые сигналы:
RSI на предыдущем баре выше уровня 70 - открываем BUY, ниже уровня 30 - открываем SELL.
Подробнее о настройках советника:
Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется.
Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.
Торговые настройки
В советнике можно как включать, так и выключать Stop Loss, Take Profit и Trailing Stop. Для отключения выбранный параметр установить в "0.0".
Трейлинг и поиск торгового сигнала может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга в секундах задаётся в Trailing, in seconds, а интервал поиска торговых сигналов в Search signals, in seconds. Для этих двух параметров общее правило: если интервал задать меньше, чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.
Дополнительные возможности
- Only one positions - в рынке всегда только одна позиция
- Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала
Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется.
Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.
Управление размером позиции (расчёт лота)
Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management"). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту - Money management установить в Lots Min.
Индикатор отрисовывает четыре трендовые линии (OBJ_TREND) по шести последним фракталамPrice density
Индикатор подсчитывает плотность цен среди видимых баров
Сетка отложенных stop Ордеров в начале каждого бара. Закрытие по достижению общей прибыли или общего убытка.iFractals iMACD Rollback Trend
Торговая стратегия на двух индикаторах: iFractals (Fractals) и iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD)