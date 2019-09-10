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Индикаторы

iFractals Trend Line - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
3890
Рейтинг:
(19)
Опубликован:
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Индикатор строит два канала по шести последним фракталам. Каналы строятся графическими объектами OBJ_TREND в момент рождения нового бара:

iFractals Trend Line

    Price density Price density

    Индикатор подсчитывает плотность цен среди видимых баров

    Channel Three iMA Channel Three iMA

    Торговля к канале их трёх iMA (Moving Average, MA)

    iMA iRSI Lock iMA iRSI Lock

    Торговая стратегия на двух индикаторах: iMA (Moving Average, MA) и iRSI (Relative Strength Index, RSI)

    Daily Grid Pending Orders Daily Grid Pending Orders

    Сетка отложенных stop Ордеров в начале каждого бара. Закрытие по достижению общей прибыли или общего убытка.