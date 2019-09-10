Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
iFractals Trend Line - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 3890
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор строит два канала по шести последним фракталам. Каналы строятся графическими объектами OBJ_TREND в момент рождения нового бара:
Price density
Индикатор подсчитывает плотность цен среди видимых баровChannel Three iMA
Торговля к канале их трёх iMA (Moving Average, MA)
iMA iRSI Lock
Торговая стратегия на двух индикаторах: iMA (Moving Average, MA) и iRSI (Relative Strength Index, RSI)Daily Grid Pending Orders
Сетка отложенных stop Ордеров в начале каждого бара. Закрытие по достижению общей прибыли или общего убытка.