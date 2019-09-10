iFractals Trend Line

Торговля к канале их трёх iMA (Moving Average, MA)

Торговая стратегия на двух индикаторах: iMA (Moving Average, MA) и iRSI (Relative Strength Index, RSI)

Сетка отложенных stop Ордеров в начале каждого бара. Закрытие по достижению общей прибыли или общего убытка.