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iFrAMA Current Bar - эксперт для MetaTrader 5
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Идея торговой стратегии
Советник использует индикатор iFrAMA (Fractal Adaptive Moving Average, FRAMA) и цены Open и Close с заданного бара Current Bar. Возможна как торговля внутри бара (параметр Search signals, in seconds ставить в значение 10 или больше секунд) так и торговля только в момент рождения нового бара (параметр Search signals, in seconds ставить в значение меньше, чем 10 секунд).
Для индикатора задаётся таймфрейм (параметр FrAMA: timeframe) - этот же таймфрейм используется для получения цены Open и Close с заданного бара Current Bar.
Торговые сигналы:
- сигнал на открытие BUY: цена Close бара #Current Bar выше индикатора на баре #Current Bar
- сигнал на открытие SELL: цена Close бара #Current Bar ниже индикатора на баре #Current Bar
Диапазон поиска параметров:
Подробнее о настройках советника:
Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется.
Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.
Торговые настройки
В советнике можно как включать, так и выключать Trailing Stop и Trailing Step. Для отключения параметр установить в "0.0".
Трейлинг и поиск торгового сигнала может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга в секундах задаётся в Trailing, in seconds, а интервал поиска торговых сигналов в Search signals, in seconds. Для этих двух параметров общее правило: если интервал задать меньше, чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.
Дополнительные возможности
- Only one positions - в рынке всегда только одна позиция
- Reverse - переворот торгового сигнала
- Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала
Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется.
Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.
Управление размером позиции (расчёт лота)
Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management"). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту - Money management установить в Lots Min.
Модификация первой версии индикатора "Resistance and Support"Bollinger Bands Height EA
Торговля по пользовательскому индикатору Bollinger Bands Height. Открытие двух противоположных позиций.
Торговля по трём сигналам от индикатора iAO (Awesome Oscillator, AO)iMACD Max Lot
Торговая стратегия по индикатору iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) c мартингейлом