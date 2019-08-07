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Индикаторы

Bollinger Bands Height - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2952
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
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Визуализация высоты полос индикатора Bollinger Bands:

Bollinger Bands Height

Рис. 1. Индикатор Bollinger Bands Height на таймфрейме H1

Bollinger Bands Height

Рис. 2. Индикатор Bollinger Bands Height на таймфрейме D1

Тактика торговли основывается на особенности индикатора Bollinger Bands - резкие изменения цен, обычно происходящие после сужения полосы. Чтобы определить сужение необходимо провести поиск вершин и впадин за некоторое количество баров - при ручной торговле можно ограничиваться барами видными к окне графика.

    Opening Day Two Pending Orders Opening Day Two Pending Orders

    В начале дня выставляются два противоположных отложенных ордера (или два stop или два limit)

    iCCI Pending Stop iCCI Pending Stop

    Торговая стратегия по индикатору iCCI (Commodity Channel Index, CCI) и на отложенных Stop ордерах

    Bollinger Bands Height EA Bollinger Bands Height EA

    Торговля по пользовательскому индикатору Bollinger Bands Height. Открытие двух противоположных позиций.

    Resistance and Support 2 Resistance and Support 2

    Модификация первой версии индикатора "Resistance and Support"