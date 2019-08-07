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Bollinger Bands Height - индикатор для MetaTrader 5
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Визуализация высоты полос индикатора Bollinger Bands:
Рис. 1. Индикатор Bollinger Bands Height на таймфрейме H1
Рис. 2. Индикатор Bollinger Bands Height на таймфрейме D1
Тактика торговли основывается на особенности индикатора Bollinger Bands - резкие изменения цен, обычно происходящие после сужения полосы. Чтобы определить сужение необходимо провести поиск вершин и впадин за некоторое количество баров - при ручной торговле можно ограничиваться барами видными к окне графика.
В начале дня выставляются два противоположных отложенных ордера (или два stop или два limit)iCCI Pending Stop
Торговая стратегия по индикатору iCCI (Commodity Channel Index, CCI) и на отложенных Stop ордерах
Торговля по пользовательскому индикатору Bollinger Bands Height. Открытие двух противоположных позиций.Resistance and Support 2
Модификация первой версии индикатора "Resistance and Support"