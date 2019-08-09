iAO Three Signals

Идея торговой стратегии

Советник использует индикатор iAO (Awesome Oscillator, AO) и три сигнала. Описание сигналов из справки индикатора Awesome Oscillator

Сигналы на покупку:

"Блюдце" — это единственный сигнал на покупку, который возникает, когда гистограмма находится выше нулевой линии. Необходимо помнить следующее:

сигнал "Блюдце" образуется, когда гистограмма меняет направление с нисходящего на восходящее. Второй столбец ниже первого и он окрашен в красный цвет. Третий столбец выше второго и он зеленый;

для образования сигнала "Блюдце" необходимо, по крайней мере, три столбца гистограммы.



Рис. 1. "Saucer"

Помните, что при использовании сигнала на покупку "Блюдце", все столбцы Awesome Oscillator должны находится выше нулевой линии.

"Пересечение нулевой линии" — это сигнал на покупку, который образуется, когда гистограмма переходит от отрицательных значений к положительным. При этом:

чтобы образовался этот сигнал, необходимы только два столбца;

первый столбец должен быть ниже нулевой линии, второй столбец должен пересекать нулевую линию (переход от отрицательного значения к положительному);

невозможно одновременное наличие сигнала на покупку и на продажу.



Рис. 2. "Zero line crossing"

"Два пика" — это единственный сигнал на покупку, который может образоваться, когда значения гистограммы лежат ниже нулевой линии. Здесь необходимо помнить следующее:

сигнал образуется, когда у вас есть направленный вниз пик (самый низкий минимум), находящийся ниже нулевой линии, за которым следует другой направленный вниз пик, который выше (отрицательное число, меньшее по абсолютному значению, поэтому оно находится ближе к нулевой линии), чем предыдущий пик, смотрящий вниз;

гистограмма должна находиться ниже нулевой линии между двумя пиками. Если гистограмма пересекает нулевую линию между пиками, сигнал на покупку не действует. Однако создается сигнал на покупку "Пересечение нулевой линии";

каждый новый пик гистограммы должен быть выше (меньшее по модулю отрицательное число, которое находится ближе к нулевой линии), чем предыдущий пик;

если формируется дополнительный, более высокий пик (который ближе к нулевой линии) и гистограмма не пересекла нулевую линию, то образуется дополнительный сигнал на покупку.



Рис. 3. Twin peaks

Сигналы на продажу:

Сигналы на продажу Awesome Oscillator идентичны сигналам на покупку. Сигнал "Блюдце" перевернут, и находится ниже нуля. " Пересечение нулевой линии" идет по убыванию — первый столбец выше нуля, второй ниже. А "два пика" выше нулевой линии и тоже перевернут.





Подробнее о настройках советника:

Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется. Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.





Торговые настройки



В советнике можно как включать, так и выключать Trailing Stop и Trailing Step. Для отключения параметр установить в "0.0".

Трейлинг может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга в секундах задаётся в Trailing, in seconds. Общее правило: если интервал задать меньше, чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.





Дополнительные возможности

Only one positions - в рынке всегда только одна позиция

- в рынке всегда только одна позиция Reverse - переворот торгового сигнала

- переворот торгового сигнала Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала

Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется. Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.





Управление размером позиции (расчёт лота)

Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management"). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту - Money management установить в Lots Min.