Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Bollinger Bands Height EA - эксперт для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2421
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Идея торговой стратегии
Советник использует пользовательский индикатор Bollinger Bands Height - высота полос Bollinger Bands. На участке BB Height: Bars производится поиск впадин. Найденного значение используется для определения текущего состояния: есть ли сжатие полос Bollinger Bands. Если есть сжатие - значит ожидаем скорого быстрого движения на рынке.
Разрешение на открытие позиций будет такая последовательность: найти минимум индикатора, как только текущее значение индикатора станет больше минимума на BB Height: Percent - можно открывать две противоположные позиции с небольшим Стоп лосс.
Пример для EURUSD, H1 (эти параметры прописаны по-умолчанию в советнике)
Подробнее о настройках советника:
Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.
Торговые настройки
В советнике можно как включать, так и выключать Trailing Stop и Trailing Step. Для отключения параметр установить в "0.0".
Трейлинг и поиск торгового сигнала может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга в секундах задаётся в Trailing, in seconds, а интервал поиска торговых сигналов в Search signals, in seconds. Для этих двух параметров общее правило: если интервал задать меньше, чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.
Дополнительные возможности
- Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала
Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.
Управление размером позиции (расчёт лота)
Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management"). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту - Money management установить в Lots Min.
Индикатор отображает высоту полос Bollinger Bands в виде гистограммы.Opening Day Two Pending Orders
В начале дня выставляются два противоположных отложенных ордера (или два stop или два limit)
Модификация первой версии индикатора "Resistance and Support"iFrAMA Current Bar
Торговая стратегия по сравнению цен Open и Close со значением индикатора iFrAMA (Fractal Adaptive Moving Average, FRAMA) на заданном баре