Bollinger Bands Height EA

Идея торговой стратегии

Советник использует пользовательский индикатор Bollinger Bands Height - высота полос Bollinger Bands. На участке BB Height: Bars производится поиск впадин. Найденного значение используется для определения текущего состояния: есть ли сжатие полос Bollinger Bands. Если есть сжатие - значит ожидаем скорого быстрого движения на рынке.

Разрешение на открытие позиций будет такая последовательность: найти минимум индикатора, как только текущее значение индикатора станет больше минимума на BB Height: Percent - можно открывать две противоположные позиции с небольшим Стоп лосс.

Пример для EURUSD, H1 (эти параметры прописаны по-умолчанию в советнике)









Подробнее о настройках советника:

Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.





Торговые настройки



В советнике можно как включать, так и выключать Trailing Stop и Trailing Step. Для отключения параметр установить в "0.0".

Трейлинг и поиск торгового сигнала может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга в секундах задаётся в Trailing, in seconds, а интервал поиска торговых сигналов в Search signals, in seconds. Для этих двух параметров общее правило: если интервал задать меньше, чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.





Дополнительные возможности

Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала

Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.





Управление размером позиции (расчёт лота)

Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management"). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту - Money management установить в Lots Min.