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Советники

Bollinger Bands Height EA - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2421
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
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Идея торговой стратегии

Советник использует пользовательский индикатор Bollinger Bands Height - высота полос Bollinger Bands.  На участке BB Height: Bars производится поиск впадин. Найденного значение используется для определения текущего состояния: есть ли сжатие полос Bollinger Bands. Если есть сжатие - значит ожидаем скорого быстрого движения на рынке. 

Разрешение на открытие позиций будет такая последовательность: найти минимум индикатора, как только текущее значение индикатора станет больше минимума на  BB Height: Percent - можно открывать две противоположные позиции с небольшим Стоп лосс. 

Пример для EURUSD, H1 (эти параметры прописаны по-умолчанию в советнике)

Bollinger Bands Height EA


Подробнее о настройках советника:

Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.


Торговые настройки

В советнике можно как включать, так и выключать Trailing Stop и Trailing Step. Для отключения параметр установить в "0.0".

Трейлинг и поиск торгового сигнала может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга в секундах задаётся в    Trailing, in seconds, а интервал поиска торговых сигналов в Search signals, in seconds. Для этих двух параметров общее правило: если интервал задать меньше, чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.


Дополнительные возможности

    • Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала

    Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.


    Управление размером позиции (расчёт лота)

    Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в    The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в    Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management"). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту -    Money management установить в Lots Min.

      Bollinger Bands Height Bollinger Bands Height

      Индикатор отображает высоту полос Bollinger Bands в виде гистограммы.

      Opening Day Two Pending Orders Opening Day Two Pending Orders

      В начале дня выставляются два противоположных отложенных ордера (или два stop или два limit)

      Resistance and Support 2 Resistance and Support 2

      Модификация первой версии индикатора "Resistance and Support"

      iFrAMA Current Bar iFrAMA Current Bar

      Торговая стратегия по сравнению цен Open и Close со значением индикатора iFrAMA (Fractal Adaptive Moving Average, FRAMA) на заданном баре