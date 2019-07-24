Plombiers EA

Идея торговой стратегии

Советник работает по пользовательскому индикатору Plombiers. Для формирования сигналов рассматриваются две линии индикатора: "Resistance" и "Support".





Сигнал на открытие позиции BUY: цена Low на баре #1 была ниже линии "Support" на баре #1

Сигнал на открытие позиции SELL: цена High на баре #1 была выше линии "Resistance" на баре #1

bool SearchTradingSignals( void ) { double means[],resistance[],support[]; MqlRates rates[]; ArraySetAsSeries (means, true ); ArraySetAsSeries (resistance, true ); ArraySetAsSeries (support, true ); ArraySetAsSeries (rates, true ); int start_pos= 0 ,count= 3 ; if (!iGetArray(handle_iCustom, 0 ,start_pos,count,means) || !iGetArray(handle_iCustom, 1 ,start_pos,count,resistance) || !iGetArray(handle_iCustom, 2 ,start_pos,count,support) || CopyRates (m_symbol.Name(), Period (),start_pos,count,rates)!=count) { return ( false ); } int size_need_position= ArraySize (SNeedPosition); if (rates[ 1 ].low<support[ 1 ]) { if (!InpReverse) { ArrayResize (SNeedPosition,size_need_position+ 1 ); SNeedPosition[size_need_position].pos_type= POSITION_TYPE_BUY ; return ( true ); } else { ArrayResize (SNeedPosition,size_need_position+ 1 ); SNeedPosition[size_need_position].pos_type= POSITION_TYPE_SELL ; return ( true ); } } if (rates[ 1 ].high>resistance[ 1 ]) { if (!InpReverse) { ArrayResize (SNeedPosition,size_need_position+ 1 ); SNeedPosition[size_need_position].pos_type= POSITION_TYPE_SELL ; return ( true ); } else { ArrayResize (SNeedPosition,size_need_position+ 1 ); SNeedPosition[size_need_position].pos_type= POSITION_TYPE_BUY ; return ( true ); } } return ( true ); }





Подробнее о настройках советника:

Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется. Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.





Торговые настройки



В советнике можно как включать так и выключать уровни Take Profit, Stop Loss и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0".

Трейлинг может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга в секундах задаётся в Trailing, in seconds. Общее правило: если интервал задать меньше чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.





Дополнительные возможности

Only one positions - в рынке всегда только одна позиция

- в рынке всегда только одна позиция Reverse - переворот торгового сигнала

- переворот торгового сигнала Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала

Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется. Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.





Торговые настройки

В советнике можно как включать так и выключать Trailing Stop. Для отключения параметр установить в "0.0". Трейлинг и поиск торгового сигнала может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга в секундах задаётся в Trailing, in seconds, а интервал поиска торговых сигналов в Search signals, in seconds. Для этих двух параметров общее правило: если интервал задать меньше чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.





Управление размером позиции (расчёт лота)

Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку ( Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management"). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту - Money management установить в Lots Min.