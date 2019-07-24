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Plombiers EA - эксперт для MetaTrader 5
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Идея торговой стратегии
Советник работает по пользовательскому индикатору Plombiers. Для формирования сигналов рассматриваются две линии индикатора: "Resistance" и "Support".
Сигнал на открытие позиции BUY: цена Low на баре #1 была ниже линии "Support" на баре #1
Сигнал на открытие позиции SELL: цена High на баре #1 была выше линии "Resistance" на баре #1
//+------------------------------------------------------------------+ //| Search trading signals | //+------------------------------------------------------------------+ bool SearchTradingSignals(void) { double means[],resistance[],support[]; MqlRates rates[]; ArraySetAsSeries(means,true); ArraySetAsSeries(resistance,true); ArraySetAsSeries(support,true); ArraySetAsSeries(rates,true); int start_pos=0,count=3; if(!iGetArray(handle_iCustom,0,start_pos,count,means) || !iGetArray(handle_iCustom,1,start_pos,count,resistance) || !iGetArray(handle_iCustom,2,start_pos,count,support) || CopyRates(m_symbol.Name(),Period(),start_pos,count,rates)!=count) { return(false); } int size_need_position=ArraySize(SNeedPosition); if(rates[1].low<support[1]) { if(!InpReverse) { ArrayResize(SNeedPosition,size_need_position+1); SNeedPosition[size_need_position].pos_type=POSITION_TYPE_BUY; return(true); } else { ArrayResize(SNeedPosition,size_need_position+1); SNeedPosition[size_need_position].pos_type=POSITION_TYPE_SELL; return(true); } } if(rates[1].high>resistance[1]) { if(!InpReverse) { ArrayResize(SNeedPosition,size_need_position+1); SNeedPosition[size_need_position].pos_type=POSITION_TYPE_SELL; return(true); } else { ArrayResize(SNeedPosition,size_need_position+1); SNeedPosition[size_need_position].pos_type=POSITION_TYPE_BUY; return(true); } } //--- return(true); }
Подробнее о настройках советника:
Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется.
Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.
Торговые настройки
В советнике можно как включать так и выключать уровни Take Profit, Stop Loss и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0".
Трейлинг может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга в секундах задаётся в Trailing, in seconds. Общее правило: если интервал задать меньше чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.
Дополнительные возможности
- Only one positions - в рынке всегда только одна позиция
- Reverse - переворот торгового сигнала
- Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала
Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется.
Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.
Торговые настройки
В советнике можно как включать так и выключать Trailing Stop. Для отключения параметр установить в "0.0".
Трейлинг и поиск торгового сигнала может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга в секундах задаётся в Trailing, in seconds, а интервал поиска торговых сигналов в Search signals, in seconds. Для этих двух параметров общее правило: если интервал задать меньше чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.
Управление размером позиции (расчёт лота)
Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку ( Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management"). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту - Money management установить в Lots Min.
Торговая стратегия на пользовательском индикаторе "ZigzagColor". Дополнительная визуализация при помощи графических объектов: одного объекта Линии Фибоначчи (Fibonacci Retracement) и трёх объектов Текст. Работа отложенными Stop ордерами.RSI Custom Smoothing 2
Модификация первой версии "RSI Custom Smoothing"
Стратегия на основе индикатора iBands (Bollinger Bands, BB) - торгуем в момент расширения полосSimple RSI
Простая стратегия по пользовательскому индикатору "RSI Custom Smoothing 2"