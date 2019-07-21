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Relative Vigor EA 2 - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2276
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
Обновлен:
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Модификация первой версии - Relative Vigor EA

Идея торговой стратегии

Блок генерации сигнала заменён на новый. В первой версии было так:

Торговый  сигнал строится на индикаторе iRVI (Relative Vigor Index, RVI) на таймфрейме D1 - пересечение линий индикатора:

Relative Vigor EA

А теперь торговый сигнал - это пересечение нулевой линии. Пересечение сверху вниз - сигнал на открытие BUY позиции, пересечение снизу вверх - сигнал на открытие SELL позиции.

Что изменено в стратегии

1. Теперь можно выбрать для какой линии - основной или сигнальной проводить поиск пересечения нуля (задаётся в параметре  RVI buffer crossing zero)

2. Можно задать количество баров после пересечения нуля - то есть своеобразная пауза в принятии решения для генерации сигнала (параметр  RVI bars after crossing zero).

3. Настройки по-умолчанию: Only one positions поставлен в "true" - в одном направлении не более одной позиции.

Тест на EURUS H4:

Relative Vigor EA 2


После получения сигнала на текущем таймфрейме в момент рождения нового бара открываем одну позицию в направлении сигнала (параметр  Only one positions поставлен в "false"). Позиции по-умолчанию открываются без Стоп лосс и Тейк профит, а также по-умолчанию Трейлинг отключен. При появлении противоположного сигнала все ранее открытые позиции будут закрыты (параметр  Close opposite поставлен в "true").


Подробнее о настройках советника:

Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра         Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется. 

Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.


Торговые настройки

В советнике можно как включать так и выключать уровни Take ProfitStop Loss и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0".

Трейлинг может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга в секундах задаётся в            Trailing, in seconds. Общее правило: если интервал задать меньше чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.


Дополнительные возможности

    • Only one positions - в рынке всегда только одна позиция
    • Reverse - переворот торгового сигнала
    • Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала

    Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра         Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется. 

    Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.


    Торговые настройки

    В советнике можно как включать так и выключать Trailing Stop. Для отключения параметр установить в "0.0".

    Трейлинг и поиск торгового сигнала может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга в секундах задаётся в           Trailing, in seconds, а интервал поиска торговых сигналов в Search signals, in seconds. Для этих двух параметров общее правило: если интервал задать меньше чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.


    Управление размером позиции (расчёт лота)

    Лот может быть как постоянный (Money management установить в  Constant lot и задать размер лота в      The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (      Money management установить в      Risk in percent for a deal и задать процент риска в       The value for "Money management"). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту -   Money management установить в Lots Min.

      MultiTester MultiTester

      Множественные прогоны/оптимизации в Тестере.

      Relative Vigor EA Relative Vigor EA

      Торговая стратегия по индикатору iRVI (Relative Vigor Index, RVI)

      RSI Custom Smoothing 2 RSI Custom Smoothing 2

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      ZigZag Forward Movement ZigZag Forward Movement

      Торговая стратегия на пользовательском индикаторе "ZigzagColor". Дополнительная визуализация при помощи графических объектов: одного объекта Линии Фибоначчи (Fibonacci Retracement) и трёх объектов Текст. Работа отложенными Stop ордерами.