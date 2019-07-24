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ZigZag Forward Movement - эксперт для MetaTrader 5
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Идея торговой стратегии
Используются: пользовательский индикатор "ZigzagColor", графический объект Линии Фибоначчи (Fibonacci Retracement) и графические объекты Текст. Торговля ведётся отложенными ордерами.
Примечание: внутри советника есть функционал для управления торговыми приказами на открытие позиций по рынку - оставлено на будущее, в случае усовершенствования функционала.
Построения в стратегии: По пользовательскому индикатору "ZigzagColor" (входит в стандартную поставку вместе с терминалом) строится объект Линии Фибоначчи (Fibonacci Retracement). Построение производится по последнему колену, которое полностью сформировано. Для удобства ручной торговли на графике выводится нумерация последних трёх вершин индикатора ZigZag:
Рис. 1. Построения используемые в стратегии
Объект Линии Фибоначчи строится так, что уровень "0%" всегда на точке "Point #2", а уровень "100" на "Point #1".
Следим за ценой: Первым делом контролируем размер высоты колена индикатора ZigZag - параметр " ZigZag: Minimum height" (рис 1.). Если высота колена меньше заданной - значит ничего не делаем, так как считаем что индикатор отрисовал маленькое движение.
Когда точка "Point #0" пересекает уровень "61.8" - это сигнал к выставлению отложенного ордера Buy stop на точке "Point #1":
Рис. 2. Пересечение уровня 61.8
Если цена продолжит своё движение и будет сильная коррекция (ниже уровня 38.2) - это сигнал на удаление отложенного ордера:
Рис. 3. Сильная коррекция - ниже уровня 38.2
Смена сигнала: После смены сигнала первым делом удаляем противоположный отложенный ордер, а затем выставляем свой отложенный ордер:
Рис. 4. Смена торгового сигнала
Подробнее о настройках советника:
Торговые настройки
В советнике можно как включать так и выключать уровни Take Profit, Stop Loss и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0".
Трейлинг может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга в секундах задаётся в Trailing, in seconds. Общее правило: если интервал задать меньше чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.
Торговые настройки
В советнике можно как включать так и выключать Trailing Stop. Для отключения параметр установить в "0.0".
Трейлинг и поиск торгового сигнала может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга в секундах задаётся в Trailing, in seconds, а интервал поиска торговых сигналов в Search signals, in seconds. Для этих двух параметров общее правило: если интервал задать меньше чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.
Управление размером позиции (расчёт лота)
Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку ( Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management"). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту - Money management установить в Lots Min.
Модификация первой версии "RSI Custom Smoothing"Relative Vigor EA 2
Модификация первой версии "Relative Vigor EA" - изменён блок генерации сигнала
Торговая стратегия по пользовательскому индикатору "Plombiers".Bollinger Bands Expansion Bands
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