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ZigZag Forward Movement - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
3246
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
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Идея торговой стратегии

Используются: пользовательский индикатор "ZigzagColor", графический объект Линии Фибоначчи (Fibonacci Retracement) и графические объекты Текст. Торговля ведётся отложенными ордерами.

Примечание: внутри советника есть функционал для управления торговыми приказами на открытие позиций по рынку - оставлено на будущее, в случае усовершенствования функционала.

Построения в стратегии: По пользовательскому индикатору "ZigzagColor" (входит в стандартную поставку вместе с терминалом) строится объект Линии Фибоначчи (Fibonacci Retracement). Построение производится по последнему колену, которое полностью сформировано. Для удобства ручной торговли на графике выводится нумерация последних трёх вершин индикатора ZigZag:

ZigZag Forward Movement

Рис. 1. Построения используемые в стратегии


Объект Линии Фибоначчи строится так, что уровень "0%" всегда на точке "Point #2", а уровень "100" на "Point #1".

Следим за ценой: Первым делом контролируем размер высоты колена индикатора ZigZag - параметр " ZigZag: Minimum height" (рис 1.). Если высота колена меньше заданной - значит ничего не делаем, так как считаем что индикатор отрисовал маленькое движение.

Когда точка "Point #0" пересекает уровень "61.8" - это сигнал к выставлению отложенного ордера Buy stop на точке "Point #1":

ZigZag Forward Movement

Рис. 2. Пересечение уровня 61.8


Если цена продолжит своё движение и будет сильная коррекция (ниже уровня 38.2) - это сигнал на удаление отложенного ордера:

ZigZag Forward Movement

Рис. 3. Сильная коррекция - ниже уровня 38.2


Смена сигнала: После смены сигнала первым делом удаляем противоположный отложенный ордер, а затем выставляем свой отложенный ордер:

ZigZag Forward Movement

Рис. 4. Смена торгового сигнала


Подробнее о настройках советника:

Торговые настройки

В советнике можно как включать так и выключать уровни Take ProfitStop Loss и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0".

Трейлинг может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга в секундах задаётся в              Trailing, in seconds. Общее правило: если интервал задать меньше чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.


Торговые настройки

В советнике можно как включать так и выключать Trailing Stop. Для отключения параметр установить в "0.0".

Трейлинг и поиск торгового сигнала может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга в секундах задаётся в             Trailing, in seconds, а интервал поиска торговых сигналов в Search signals, in seconds. Для этих двух параметров общее правило: если интервал задать меньше чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.


Управление размером позиции (расчёт лота)

Лот может быть как постоянный (Money management установить в  Constant lot и задать размер лота в      The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (        Money management установить в      Risk in percent for a deal и задать процент риска в         The value for "Money management"). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту -   Money management установить в Lots Min.

    RSI Custom Smoothing 2 RSI Custom Smoothing 2

    Модификация первой версии "RSI Custom Smoothing"

    Relative Vigor EA 2 Relative Vigor EA 2

    Модификация первой версии "Relative Vigor EA" - изменён блок генерации сигнала

    Plombiers EA Plombiers EA

    Торговая стратегия по пользовательскому индикатору "Plombiers".

    Bollinger Bands Expansion Bands Bollinger Bands Expansion Bands

    Стратегия на основе индикатора iBands (Bollinger Bands, BB) - торгуем в момент расширения полос