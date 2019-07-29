Regr Three Strategies

Идея торговой стратегии

Данная стратегия в активном поиске оптимального входа, поэтому на данном этапе включёна только первая стратегия: Linear Trend. Параметры по умолчанию приведены для EURUSD H1.



Советник открывает позиции на основании сигналом пользовательского индикатора i-Regr (Канал Регрессии). В одном советнике используется сразу три стратегии: на основе построения Линейный Канал Регрессии, Канал квадратичной (параболической) регрессии и Канал кубической регрессии. По сути это создание трёх копий индикатора с разными настройками построений - например вот так:

Рис. 1. Три стратегии

Торговля идёт от границ канала: если тренд восходящий, открываем позицию BUY при касании ценой НИЖНЕЙ границы, если тренд нисходящий то открываем позицию SELL при касании ценой ВЕРХНЕЙ границы. Это стандартное поведение для сигналов, которое, тем не менее, может быть перевернута для каждой из стратегий (параметры XXXX Reverse, где XXXX - наименование одной из стратегий).

Любую из стратегий (или даже две) можно отключить - для этого соответствующий параметр XXXX Use необходимо поставить в "false". Главное только не переусердствуйте и не отключите сразу ТРИ стратегии :)

Общий параметр - который участвует в определении тренда - текущий бар (XXXX Current Bar Zero). Может быть "1" (" false") или "0" ("true").

Определение тренда для каждой стратегии немного отличается:

Линейный Канал Регрессии - сравнивается цена индикатора: если цена на текущем баре выше цены на самом левом баре -> тренд вверх.

Канал квадратичной (параболической) регрессии

если есть точка перегиба, то от текущего бара до точки перегиба должно быть не БОЛЕЕ Parabolic: Trend Confirmation, in bars . Если точка перегиба находится дальше, такой сигнал не рассматривается (предполагается, что вход уже был ранее). Остаётся сравнить цену индикатора на текущем баре и в точке перегиба

. Если точка перегиба находится дальше, такой сигнал не рассматривается (предполагается, что вход уже был ранее). Остаётся сравнить цену индикатора на текущем баре и в точке перегиба

если точки перегиба нет, то сравнивается цена индикатора на текущем баре и цена индикатора на баре # Parabolic: Trend Confirmation, in bars

Канал кубической регрессии - аналог для " Канал квадратичной (параболической) регрессии", только здесь параметр Third Power: Trend Confirmation, in bars.

Примеры определения тренда:

Рис. 2. Linear Trend





Рис. 3. Parabolic Trend





Рис. 4. Third Power Trend



