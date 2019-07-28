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Советники

Big candle Small candle Grid - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2656
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
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Принцип работы

Советник ожидает когда бар #2 будет большая свеча - её размер НЕ МЕНЕЕ Big candle: Minimum size и когда бар #1 будет маленькая свеча - с размером НЕ БОЛЕЕ Small candle: Maximum size. При этом направление маленькой свечи (бычья или медвежья) не имеет значение.

Big candle Small candle Grid

Повторная позиция может быть открыта только если:

  • при наличии позиции BUY - цена должна уйти против самой низкой позиции BUY как минимум на Grid: Step
  • при наличии позиции SELL - цена должна уйти против самой высокой позиции SELL как минимум на Grid: Step

После открытия повторной позиции Тейк профит пересчитывается и выставляется по формуле: уровень безубытка +  Take Profit. Уровень безубытка рассчитывается отдельно для BUY и SELL позиций.


Управление размером позиции (расчёт лота)

Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в   The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в   Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management"). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту -   Money management установить в Lots Min.

    Stop Balance Stop Balance

    Контроль Balance.

    High and Low Magnet High and Low Magnet

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    Стратегия по пользовательскому индикатору i-Regr (Канал Регрессии). В советнике сразу три стратегии: Линейный Канал Регрессии, Канал квадратичной (параболической) регрессии и Канал кубической регрессии

    Avalanche SB Avalanche SB

    Мартингейл.