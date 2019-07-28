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Big candle Small candle Grid - эксперт для MetaTrader 5
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Принцип работы
Советник ожидает когда бар #2 будет большая свеча - её размер НЕ МЕНЕЕ Big candle: Minimum size и когда бар #1 будет маленькая свеча - с размером НЕ БОЛЕЕ Small candle: Maximum size. При этом направление маленькой свечи (бычья или медвежья) не имеет значение.
Повторная позиция может быть открыта только если:
- при наличии позиции BUY - цена должна уйти против самой низкой позиции BUY как минимум на Grid: Step
- при наличии позиции SELL - цена должна уйти против самой высокой позиции SELL как минимум на Grid: Step
После открытия повторной позиции Тейк профит пересчитывается и выставляется по формуле: уровень безубытка + Take Profit. Уровень безубытка рассчитывается отдельно для BUY и SELL позиций.
Управление размером позиции (расчёт лота)
Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management"). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту - Money management установить в Lots Min.
Контроль Balance.High and Low Magnet
Индикатор перемещает любой прямоугольник на High и Low
Стратегия по пользовательскому индикатору i-Regr (Канал Регрессии). В советнике сразу три стратегии: Линейный Канал Регрессии, Канал квадратичной (параболической) регрессии и Канал кубической регрессииAvalanche SB
Мартингейл.