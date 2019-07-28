Big candle Small candle Grid

Принцип работы



Советник ожидает когда бар #2 будет большая свеча - её размер НЕ МЕНЕЕ Big candle: Minimum size и когда бар #1 будет маленькая свеча - с размером НЕ БОЛЕЕ Small candle: Maximum size. При этом направление маленькой свечи (бычья или медвежья) не имеет значение.





Повторная позиция может быть открыта только если:

при наличии позиции BUY - цена должна уйти против самой низкой позиции BUY как минимум на Grid: Step

при наличии позиции SELL - цена должна уйти против самой высокой позиции SELL как минимум на Grid: Step

После открытия повторной позиции Тейк профит пересчитывается и выставляется по формуле: уровень безубытка + Take Profit. Уровень безубытка рассчитывается отдельно для BUY и SELL позиций.



Управление размером позиции (расчёт лота)

Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management"). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту - Money management установить в Lots Min.