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HLine Profit - индикатор для MetaTrader 5
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Когда пользователь перемещает горизонтальную линию (её имя должно совпадать с параметром HLine name) - производится расчёт прибыли для текущих позиций, если цена дойдёт до горизонтальной линии.
Рассчитанная прибыль отображается в текстовой метке:
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