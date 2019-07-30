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Индикаторы

HLine Profit - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
3157
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
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Когда пользователь перемещает горизонтальную линию (её имя должно совпадать с параметром HLine name) - производится расчёт прибыли для текущих позиций, если цена дойдёт до горизонтальной линии.

Рассчитанная прибыль отображается в текстовой метке:

HLine Profit

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