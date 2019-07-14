Candles three timeframes

Идея торговой стратегии

Главная идея - показать, что MetaTrader 5 без проблем получает данные OHLC с разных таймфреймов и в одном советнике можно организовать торговлю по трём таймфреймам при помощи трёх разных magic number.

Советник получает сигнал только в момент рождения свечи на одном из заданных таймфреймов (First timeframe, Second timeframe или Third timeframe). Сигнал BUY: если бар #1 - бычий, сигнал SELL - если бар #1 медвежий. Перед выполнением сигнала сначала закрывается позиция, которая была открыта на данном таймфрейме ранее.

Вот как выглядит тестер при запуске советника:

Чтобы отличать позиции - в комментариях указывается magic number каждого таймфрейма:





Управление размером позиции (расчёт лота)

Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management"). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту - Money management установить в Lots Min.