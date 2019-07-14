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Candles three timeframes - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2370
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
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Идея торговой стратегии

Главная идея - показать, что MetaTrader 5 без проблем получает данные OHLC с разных таймфреймов и в одном советнике можно организовать торговлю по трём таймфреймам при помощи трёх разных magic number.

Советник получает сигнал только в момент рождения свечи на одном из заданных таймфреймов (First timeframeSecond timeframe или Third timeframe). Сигнал BUY: если бар #1 - бычий, сигнал SELL - если бар #1 медвежий. Перед выполнением сигнала сначала закрывается позиция, которая была открыта на данном таймфрейме ранее.

Вот как выглядит тестер при запуске советника:

Candles three timeframes

Чтобы отличать позиции - в комментариях указывается magic number каждого таймфрейма:

Candles three timeframes


Управление размером позиции (расчёт лота)

Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в      The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в      Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management"). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту -   Money management установить в Lots Min.

    Bulls Power Custom Smoothing Bulls Power Custom Smoothing

    Индикатор "Bulls Power" с дополнительным сглаживанием результатов на базе стандартной библиотеки MovingAverages.mqh

    Bears Power Custom Smoothing Bears Power Custom Smoothing

    Индикатор "Bears Power" с дополнительным сглаживанием результатов на базе стандартной библиотеки MovingAverages.mqh

    Day rollback Day rollback

    Дневная торговля

    Trailing High Low Trailing High Low

    Советник-утилита: передвигает Стоп лосс по High и Low