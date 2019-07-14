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Candles three timeframes - эксперт для MetaTrader 5
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Идея торговой стратегии
Главная идея - показать, что MetaTrader 5 без проблем получает данные OHLC с разных таймфреймов и в одном советнике можно организовать торговлю по трём таймфреймам при помощи трёх разных magic number.
Советник получает сигнал только в момент рождения свечи на одном из заданных таймфреймов (First timeframe, Second timeframe или Third timeframe). Сигнал BUY: если бар #1 - бычий, сигнал SELL - если бар #1 медвежий. Перед выполнением сигнала сначала закрывается позиция, которая была открыта на данном таймфрейме ранее.
Вот как выглядит тестер при запуске советника:
Чтобы отличать позиции - в комментариях указывается magic number каждого таймфрейма:
Управление размером позиции (расчёт лота)
Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management"). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту - Money management установить в Lots Min.
Индикатор "Bulls Power" с дополнительным сглаживанием результатов на базе стандартной библиотеки MovingAverages.mqhBears Power Custom Smoothing
Индикатор "Bears Power" с дополнительным сглаживанием результатов на базе стандартной библиотеки MovingAverages.mqh
Дневная торговляTrailing High Low
Советник-утилита: передвигает Стоп лосс по High и Low