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CCI Trader - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Автор идеи - Nail Murtazin
автор кода mq5 - barabashkakvn
Идея торговой стратегии
Советник получает сигналы с двух индикаторов iCCI (Commodity Channel Index, CCI): с текущего таймфрейма и с заданного таймфрейма в CCI Specified: timeframe. Для каждого индикатора можно управлять реверсом сигналов через параметры Reverse Current и Reverse Specified.
Когда реверс выключен, то торговые сигналы в принципе стандартные:
Сигналы с текущего таймфрейма (индикатор "CCI Curent")
- BUY: CCI Curent #1 > CCI Current: Level DOWN И CCI Curent #0 < CCI Current: Level DOWN
- SELL: CCI Curent #1 < CCI Current: Level UP И CCI Curent #0 > CCI Current: Level UP
Сигналы с заданного таймфрейма (индикатор "CCI Specified")
- BUY: CCI Specified #1 > CCI Specified: Level DOWN И CCI Specified #0 < CCI Specified: Level DOWN
- SELL: CCI Specified #1 < CCI Specified: Level UP И CCI Specified #0 > CCI Specified: Level UP
Когда с обоих индикаторов подаётся одинаковый сигнал - такой сигнал преобразуется в торговый приказ.
Подробнее о настройках советника:
Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется.
Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.
Торговые настройки
В советнике можно как включать так и выключать уровни Take Profit, Stop Loss и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0".
Трейлинг и поиск торгового сигнала может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга в секундах задаётся в Trailing, in seconds, а интервал поиска торговых сигналов в Search signals, in seconds. Для этих двух параметров общее правило: если интервал задать меньше чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.
Дополнительные возможности
- Only one positions - в рынке всегда только одна позиция
- Reverse XXXX - переворот торгового сигнала
- Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала
Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется.
Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.
Управление размером позиции (расчёт лота)
Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").
Открытие позиции и привязанных отложенных Sell ордеровBody candle statistics
Подсчёт размера тела свечи за определённый интервал
Индикатор "Bears Power" с дополнительным сглаживанием результатов на базе стандартной библиотеки MovingAverages.mqhBulls Power Custom Smoothing
Индикатор "Bulls Power" с дополнительным сглаживанием результатов на базе стандартной библиотеки MovingAverages.mqh