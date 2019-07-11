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Советники

CCI Trader - эксперт для MetaTrader 5

Nail_Saby
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2778
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
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Автор идеи - Nail Murtazin

автор кода mq5 - barabashkakvn

Идея торговой стратегии

Советник получает сигналы с двух индикаторов iCCI (Commodity Channel Index, CCI): с текущего таймфрейма и с заданного таймфрейма в  CCI Specified: timeframe. Для каждого индикатора можно управлять реверсом сигналов через параметры Reverse Current и Reverse Specified.

Когда реверс выключен, то торговые сигналы в принципе стандартные: 

Сигналы с текущего таймфрейма (индикатор "CCI Curent")

  • BUY: CCI Curent #1 > CCI Current: Level DOWN И CCI Curent #0 < CCI Current: Level DOWN 
  • SELL: CCI Curent #1 < CCI Current: Level UP И CCI Curent #0 >  CCI Current: Level UP 

Сигналы с заданного таймфрейма (индикатор "CCI Specified")

    • BUY: CCI Specified #1 > CCI Specified: Level DOWN И CCI Specified #0 < CCI Specified: Level DOWN 
    • SELL: CCI Specified #1 < CCI Specified: Level UP И CCI Specified #0 > CCI Specified: Level UP 

Когда с обоих индикаторов подаётся одинаковый сигнал - такой сигнал преобразуется в торговый приказ.

CCI Trader


Подробнее о настройках советника:

Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра      Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется. 

Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.


Торговые настройки

В советнике можно как включать так и выключать уровни Take ProfitStop Loss и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0".

Трейлинг и поиск торгового сигнала может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга в секундах задаётся в      Trailing, in seconds, а интервал поиска торговых сигналов в Search signals, in seconds. Для этих двух параметров общее правило: если интервал задать меньше чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.


Дополнительные возможности

    • Only one positions - в рынке всегда только одна позиция
    • Reverse XXXX - переворот торгового сигнала
    • Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала

    Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра      Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется. 

    Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.


    Управление размером позиции (расчёт лота)

    Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в      The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в      Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").




      ModStopReverse Alligator ModStopReverse Alligator

      Открытие позиции и привязанных отложенных Sell ордеров

      Body candle statistics Body candle statistics

      Подсчёт размера тела свечи за определённый интервал

      Bears Power Custom Smoothing Bears Power Custom Smoothing

      Индикатор "Bears Power" с дополнительным сглаживанием результатов на базе стандартной библиотеки MovingAverages.mqh

      Bulls Power Custom Smoothing Bulls Power Custom Smoothing

      Индикатор "Bulls Power" с дополнительным сглаживанием результатов на базе стандартной библиотеки MovingAverages.mqh