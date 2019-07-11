ModStopReverse Alligator

Автор идеи - Mikhail Maloyarov

автор кода mq5 - barabashkakvn

Идея торговой стратегии

В зависимости от торгового сигнала открываем BUY или SELL позицию. К BUY позиции дополнительно открываются отложенные Buy stop ордера, а к SELL позиции - Sell stop отложенные ордера.

Торговый сигнал формируется совместно на двух индикаторах: iFractals (Fractals) и iAlligator (Alligator).

Минимальный отступ между отложенными ордерами задаётся в параметре Indent, но это именно минимальный отступ, а в действительности отступ автоматически рассчитывается по индикатору iFractals: от бара #3 до бара #3+ Fractals: Swipe Range.

Расчёт сигнала: от бара #3 до бара #Fractals: Nearest ищется первый попавшийся верхний и нижний фрактал (то есть верхний и нижний фрактал, которые расположены максимально близко к правой стороне графика). Найденные фракталы сравниваются с индикатором iAlligator.





В итоге могут быть открыта позиция BUY с привязанными отложенными Buy stop ордерами и позиция SELL с привязанными Sell stop ордерами. Отложенные ордера не имеют время жизни: они будут висеть или пока советник не наберёт минимальную прибыль Minimum profit или пока не будет закрыта позиция.





Подробнее о настройках советника:

Торговые настройки



В советнике можно как включать так и выключать Trailing Stop. Для отключения параметр установить в "0.0".

Трейлинг и поиск торгового сигнала может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга в секундах задаётся в Trailing, in seconds, а интервал поиска торговых сигналов в Search signals, in seconds. Для этих двух параметров общее правило: если интервал задать меньше чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.





Управление размером позиции (расчёт лота)

Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management"). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту - Money management установить в Lots Min.