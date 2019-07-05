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Pivot Metric - эксперт для MetaTrader 5
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Модификация советника Pivot Points EA. Советник работает с графическими объектами OBJ_HLINE.
Что изменилось
- Добавлено ограничение рабочего временного периода (от Start Hour:Start Minute до End Hour:End Minute). Включать/выключать можно при помощи параметра Use time control). Временной период может быть как внутри дня ( Start Hour:Start Minute < End Hour:End Minute) так и с переходом через сутки (Start Hour:Start Minute > End Hour:End Minute)
- Используются две линии поддержки (S1 и S2) и две линии сопротивления (R1 и R2)
- Добавились торговые сигналы (для R2 и для S2)
Торговые сигналы
- если бар #2 пробивал уровень поддержки R1 вниз, а бар #1 закрылся выше этого уровня - сигнал на открытие BUY
- если бар #2 пробивал уровень поддержки R2 вниз, а бар #1 закрылся выше этого уровня - сигнал на открытие BUY
- если бар #2 пробивал уровень сопротивления S1 вверх, а бар #1 закрылся ниже этого уровня - сигнал на открытие SELL
- если бар #2 пробивал уровень сопротивления S2 вверх, а бар #1 закрылся ниже этого уровня - сигнал на открытие SELL
Советник позволяет выбрать два вида расчёта текущей Pivot Point - используя только цены предыдущего дня или используя цены и предыдущего и текущего дня. Формулы расчёта для Pivot Point:
Все цены используемые в формулах берутся для таймфрейма D1. Отсюда ограничение - используемый таймрфейм, на котором запускается советник, не может быть больше D1.
Подробнее о настройках советника:
Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется.
Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.
Торговые настройки
В советнике можно как включать так и выключать уровни Take Profit, Stop Loss и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0".
Трейлинг и поиск торгового сигнала может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга в секундах задаётся в Trailing, in seconds, а интервал поиска торговых сигналов в Search signals, in seconds. Для этих двух параметров общее правило: если интервал задать меньше чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.
Дополнительные возможности
- Only one positions - в рынке всегда только одна позиция
- Reverse - переворот торгового сигнала
- Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала
Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется.
Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.
Управление размером позиции (расчёт лота)
Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").
Торговая стратегия на основе индикатора iStdDev (Standard Deviation, StdDev) и графического объекта OBJ_REGRESSION (Канал на линейной регрессии)Market Change Cycles MT5
Расширенная версия Stochastic Oscillator
Торговая стратегия на индикаторе iRSI (Relative Strength Index, RSI)Pending Stop and Limit 2
Развитие первой версии: "Pending Stop and Limit"