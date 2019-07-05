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Советники

Pivot Metric - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2326
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
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Модификация советника Pivot Points EA. Советник работает с графическими объектами  OBJ_HLINE.

Что изменилось

  • Добавлено ограничение рабочего временного периода (от Start Hour:Start Minute до End Hour:End Minute). Включать/выключать можно при помощи параметра Use time control). Временной период может быть как внутри дня ( Start Hour:Start Minute < End Hour:End Minute) так и с переходом через сутки (Start Hour:Start Minute > End Hour:End Minute)
  • Используются две линии поддержки (S1 и S2) и две линии сопротивления (R1 и R2) 
  • Добавились торговые сигналы (для R2 и для S2)

Торговые сигналы

  • если бар #2 пробивал уровень поддержки R1 вниз, а бар #1 закрылся выше этого уровня - сигнал на открытие BUY
  • если бар #2 пробивал уровень поддержки R2 вниз, а бар #1 закрылся выше этого уровня - сигнал на открытие BUY
  • если бар #2 пробивал уровень сопротивления S1 вверх, а бар #1 закрылся ниже этого уровня - сигнал на открытие SELL
  • если бар #2 пробивал уровень сопротивления S2 вверх, а бар #1 закрылся ниже этого уровня - сигнал на открытие SELL

Советник позволяет выбрать два вида расчёта текущей Pivot Point - используя только цены предыдущего дня или используя цены и предыдущего и текущего дня. Формулы расчёта для Pivot Point:

5-POINT SYSTEM

Все цены используемые в формулах берутся для таймфрейма D1. Отсюда ограничение - используемый таймрфейм, на котором запускается советник, не может быть больше D1.


Подробнее о настройках советника:

Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра     Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется. 

Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.


Торговые настройки

В советнике можно как включать так и выключать уровни Take ProfitStop Loss и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0".

Трейлинг и поиск торгового сигнала может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга в секундах задаётся в     Trailing, in seconds, а интервал поиска торговых сигналов в Search signals, in seconds. Для этих двух параметров общее правило: если интервал задать меньше чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.


Дополнительные возможности

    • Only one positions - в рынке всегда только одна позиция
    • Reverse - переворот торгового сигнала
    • Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала

    Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра     Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется. 

    Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.


    Управление размером позиции (расчёт лота)

    Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в     The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в     Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").

        iStdDev and OBJ_REGRESSION iStdDev and OBJ_REGRESSION

        Торговая стратегия на основе индикатора iStdDev (Standard Deviation, StdDev) и графического объекта OBJ_REGRESSION (Канал на линейной регрессии)

        Market Change Cycles MT5 Market Change Cycles MT5

        Расширенная версия Stochastic Oscillator

        iRSI N Bars iRSI N Bars

        Торговая стратегия на индикаторе iRSI (Relative Strength Index, RSI)

        Pending Stop and Limit 2 Pending Stop and Limit 2

        Развитие первой версии: "Pending Stop and Limit"