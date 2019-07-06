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iRSI N Bars - эксперт для MetaTrader 5
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Идея торговой стратегии
Главный торговый сигнал формируется по индикатору iRSI (Relative Strength Index, RSI) и он стандартный: если индикатор выше уровня RSI Up Level - значит открываем SELL, если индикатор ниже RSI Down Level - значит открываем BUY.
Чем отличается данный советник:
- параметр "RSI Bar Current" - текущий бар на котором проверяются уровни RSI Up Level и RSI Down Level. Рекомендуется выбирать "0" или "1": "0" - это бар который только формируется, а "1" - это бар окончательно сформированный
- параметр "RSI N Bars" - количество баров подряд на котором индикатор имеет одинаковое направления (для сигнала BUY каждый последующий ниже предыдущего и все они должны быть выше уровня RSI Up Level
- параметр "Lot Coefficient" - коэффициент увеличения расчётного лота для второй и последующих позиций одного направления
Подробнее о настройках советника:
Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется.
Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.
Торговые настройки
В советнике можно как включать так и выключать уровни Take Profit, Stop Loss и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0".
Трейлинг и поиск торгового сигнала может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга в секундах задаётся в Trailing, in seconds, а интервал поиска торговых сигналов в Search signals, in seconds. Для этих двух параметров общее правило: если интервал задать меньше чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.
Дополнительные возможности
- Only one positions - в рынке всегда только одна позиция
- Reverse - переворот торгового сигнала
- Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала
Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется.
Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.
Управление размером позиции (расчёт лота)
Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку ( Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").
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