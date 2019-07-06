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iRSI N Bars - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2305
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
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Идея торговой стратегии

Главный торговый сигнал формируется по индикатору iRSI (Relative Strength Index, RSI) и он стандартный: если индикатор выше уровня  RSI Up Level - значит открываем SELL, если индикатор ниже RSI Down Level - значит открываем BUY.

Чем отличается данный советник:

  • параметр "RSI Bar Current" -  текущий бар на котором проверяются уровни RSI Up Level и RSI Down Level. Рекомендуется выбирать "0" или "1": "0" - это бар который только формируется, а "1" - это бар окончательно сформированный
  • параметр "RSI N Bars" - количество баров подряд на котором индикатор имеет одинаковое направления (для сигнала BUY каждый последующий ниже предыдущего и все они должны быть выше  уровня RSI Up Level  
  • параметр "Lot Coefficient" - коэффициент увеличения расчётного лота для второй и последующих позиций одного направления


iRSI N Bars


Подробнее о настройках советника:

Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра      Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется. 

Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.


Торговые настройки

В советнике можно как включать так и выключать уровни Take ProfitStop Loss и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0".

Трейлинг и поиск торгового сигнала может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга в секундах задаётся в      Trailing, in seconds, а интервал поиска торговых сигналов в Search signals, in seconds. Для этих двух параметров общее правило: если интервал задать меньше чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.


Дополнительные возможности

    • Only one positions - в рынке всегда только одна позиция
    • Reverse - переворот торгового сигнала
    • Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала

    Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра      Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется. 

    Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.


    Управление размером позиции (расчёт лота)

    Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в     The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку ( Money management установить в     Risk in percent for a deal и задать процент риска в  The value for "Money management").

        Pivot Metric Pivot Metric

        Торговая система по Pivot Point. Работа с графическими объектами OBJ_HLINE.

        iStdDev and OBJ_REGRESSION iStdDev and OBJ_REGRESSION

        Торговая стратегия на основе индикатора iStdDev (Standard Deviation, StdDev) и графического объекта OBJ_REGRESSION (Канал на линейной регрессии)

        Pending Stop and Limit 2 Pending Stop and Limit 2

        Развитие первой версии: "Pending Stop and Limit"

        Pricetor Pricetor

        Торговая стратегия на основе пользовательского индикатора "Price Channel"