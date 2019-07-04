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iStdDev and OBJ_REGRESSION - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1778
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
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Идея торговой стратегии

Работа только в момент рождения нового бара. Графический объекта "Канал на линейной регрессии" строится от бара #1 (включительно) и на " Regression Bars" вглубь торговой истории.

Направление тренда определяется по наклону графического объекта "Канал на линейной регрессии": если он направлен вверх - значит можно только BUY позиции открывать, если вниз - значит только SELL открываем.

Индикатор iStdDev (Standard Deviation, StdDev) выступает в качестве фильтра: открываем позиции в направлении тренда только в момент когда индикатор опускается ниже заданного уровня StdDev Level.

Параметры по-умолчанию выставлены для EURUSD, H1:

iStdDev and OBJ_REGRESSION


Подробнее о настройках советника:

Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра    Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется. 

Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.


Торговые настройки

В советнике можно как включать так и выключать уровни Take ProfitStop Loss и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0".

Трейлинг и поиск торгового сигнала может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга в секундах задаётся в    Trailing, in seconds, а интервал поиска торговых сигналов в Search signals, in seconds. Для этих двух параметров общее правило: если интервал задать меньше чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.


Дополнительные возможности

    • Only one positions - в рынке всегда только одна позиция
    • Reverse - переворот торгового сигнала
    • Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала

    Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра    Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется. 

    Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.


    Управление размером позиции (расчёт лота)

    Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в    The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в    Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").


      Market Change Cycles MT5 Market Change Cycles MT5

      Расширенная версия Stochastic Oscillator

      Trailing based on Custom Moving Average Levels Trailing based on Custom Moving Average Levels

      Советник-утилита: передвигает Стоп лосс по индикатору "Custom Moving Average Levels"

      Pivot Metric Pivot Metric

      Торговая система по Pivot Point. Работа с графическими объектами OBJ_HLINE.

      iRSI N Bars iRSI N Bars

      Торговая стратегия на индикаторе iRSI (Relative Strength Index, RSI)