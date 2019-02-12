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Pivot Points EA - эксперт для MetaTrader 5
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Принцип работы
Советник работает графическими объектами OBJ_HLINE - отображает линии Resistance R1, Support S1 и Pivot Point.
Торговля по Pivot Point. Советник позволяет выбрать два вида расчёта текущей Pivot Point - используя только цены предыдущего дня или используя цены и предыдущего и текущего дня. Формулы расчёта для Pivot Point:
Все цены используемые в формулах берутся для таймфрейма D1. Отсюда ограничение - используемый таймрфейм, на котором запускается советник, не может быть больше D1.
Торговые сигналы
- если бар #2 пробивал уровень поддержки R1 вниз, а бар #1 закрылся выше этого уровня - сигнал на открытие BUY
- если бар #2 пробивал уровень сопротивления S1 вверх, а бар #1 закрылся ниже этого уровня - сигнал на открытие SELL
Стоп лосс и Тейк профит выставляются исходя из настроек Take Profit и Stop Loss.
Торговые настройки
В советнике можно как включать так и выключать уровни Take Profit, Stop Loss и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0".
Управление размером позиции (расчёт лота)
Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").
Дополнительные возможности
- Only one positions - в рынке всегда только одна позиция
- Reverse - переворот торгового сигнала
- Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала
Индикатор TrendDeMarker_v1 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрахTrendDeMarker_v1
Осциллятор DeMarker с двумя сигнальными линиями
Трейлинг на текущем символе.Zigzag2_R_Color_Grand_xN_Stat
Zigzag2_R_Color с графическим объектом "Уровни Фибоначчи", построенными на двух, последних коленах с расширенными настройками для отображения фибо-уровней