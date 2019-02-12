CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

Pivot Points EA - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
3123
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Принцип работы

Советник работает графическими объектами OBJ_HLINE - отображает линии Resistance R1, Support S1 и Pivot Point.

Торговля по Pivot Point. Советник позволяет выбрать два вида расчёта текущей Pivot Point - используя только цены предыдущего дня или используя цены и предыдущего и текущего дня. Формулы расчёта для Pivot Point:

5-POINT SYSTEM

Все цены используемые в формулах берутся для таймфрейма D1. Отсюда ограничение - используемый таймрфейм, на котором запускается советник, не может быть больше D1.

Торговые сигналы

  • если бар #2 пробивал уровень поддержки R1 вниз, а бар #1 закрылся выше этого уровня - сигнал на открытие BUY
  • если бар #2 пробивал уровень сопротивления S1 вверх, а бар #1 закрылся ниже этого уровня - сигнал на открытие SELL

Стоп лосс и Тейк профит выставляются исходя из настроек Take Profit и Stop Loss.


Торговые настройки

В советнике можно как включать так и выключать уровни Take ProfitStop Loss и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0".


Управление размером позиции (расчёт лота)

Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").


Дополнительные возможности

    • Only one positions - в рынке всегда только одна позиция
    • Reverse - переворот торгового сигнала
    • Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала
    TrendDeMarker_v1_HTF TrendDeMarker_v1_HTF

    Индикатор TrendDeMarker_v1 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

    TrendDeMarker_v1 TrendDeMarker_v1

    Осциллятор DeMarker с двумя сигнальными линиями

    Trailing Current Symbol Trailing Current Symbol

    Трейлинг на текущем символе.

    Zigzag2_R_Color_Grand_xN_Stat Zigzag2_R_Color_Grand_xN_Stat

    Zigzag2_R_Color с графическим объектом "Уровни Фибоначчи", построенными на двух, последних коленах с расширенными настройками для отображения фибо-уровней