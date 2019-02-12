Принцип работы

Советник работает графическими объектами OBJ_HLINE - отображает линии Resistance R1, Support S1 и Pivot Point.

Торговля по Pivot Point. Советник позволяет выбрать два вида расчёта текущей Pivot Point - используя только цены предыдущего дня или используя цены и предыдущего и текущего дня. Формулы расчёта для Pivot Point:





Все цены используемые в формулах берутся для таймфрейма D1. Отсюда ограничение - используемый таймрфейм, на котором запускается советник, не может быть больше D1.

Торговые сигналы

если бар #2 пробивал уровень поддержки R1 вниз, а бар #1 закрылся выше этого уровня - сигнал на открытие BUY

если бар #2 пробивал уровень сопротивления S1 вверх, а бар #1 закрылся ниже этого уровня - сигнал на открытие SELL

Стоп лосс и Тейк профит выставляются исходя из настроек Take Profit и Stop Loss.





Торговые настройки



В советнике можно как включать так и выключать уровни Take Profit, Stop Loss и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0".





Управление размером позиции (расчёт лота)

Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").





Дополнительные возможности