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Market Change Cycles MT5 - индикатор для MetaTrader 5
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Market Change Cycles - расширенная версия Stochastic Oscillator, которая вычисляет положение Close не только по отношению к MaxHigh и MinLow, а ещё и отображает разницу между ними от цены открытия, что позволяет при создании стратегии брать во внимание рыночную волатильность
Чем похожи Market Change Cycles и Stochastic Oscillator?
- Чем ближе значение гистограммы к верхней линии - тем ближе будет значение Stochastic Oscillator к 100
- Чем ближе значение гистограммы к нижней линии - тем ближе будет значение Stochastic Oscillator к 0
Для примера, в качестве одного из вариантов, этот индикатор можно использовать в качестве фильтра сигналов стандартного индикатора Stochastic Oscillator следующим образом:
- Если значения MCC (в режиме D) несколько свечей подряд находятся в верхней зоне и хотя бы на одной свече значение превысило верхний уровень 300 - тогда следует рассматривать сигналы на продажу от индикатора Stochastic Oscillator или продавать
- Если значения MCC (в режиме D) несколько свечей подряд находятся в нижней зоне и хотя бы на одной свече значение оказалось ниже нижнего уровня -300 - тогда следует рассматривать сигналы на покупку от индикатора Stochastic Oscillator или покупать
В этой версии индикатора все значения рассчитываются без замедления по цене Low/High
Входные параметры:
- Mode - режим индикатора
- Main period - основной период индикатора
- Signal line - показывать (Show) или не показывать (Not show) сигнальную линию
- Signal period - период сигнальной линии
- Levels - показывать (Show) или не показывать (Not show) уровни в окне индикатора
- Upper level - значение верхнего уровня индикатора
- Lower level - значение нижнего уровня индикатора
Версия для МТ4 - https://www.mql5.com/ru/code/25992
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