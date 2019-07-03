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iMA based on iRSI - эксперт для MetaTrader 5
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Идея торговой стратегии
Рассчитать индикатор iMA (Moving Average, MA) по индикатору iRSI (Relative Strength Index, RSI). Реализация в коде: сначала создаём индикатор iRSI (получаем хендл handle_iRSI) и затем этот хендл подставляем в индикатор iMA:
//--- create handle of the indicator iRSI handle_iRSI=iRSI(m_symbol.Name(),Period(),Inp_RSI_ma_period,Inp_RSI_applied_price); //--- if the handle is not created if(handle_iRSI==INVALID_HANDLE) { //--- tell about the failure and output the error code PrintFormat("Failed to create handle of the iRSI indicator for the symbol %s/%s, error code %d", m_symbol.Name(), EnumToString(Period()), GetLastError()); //--- the indicator is stopped early return(INIT_FAILED); } //--- create handle of the indicator iMA handle_iMA=iMA(m_symbol.Name(),Period(),Inp_MA_ma_period,Inp_MA_ma_shift, Inp_MA_ma_method,handle_iRSI); //--- if the handle is not created if(handle_iMA==INVALID_HANDLE) { //--- tell about the failure and output the error code PrintFormat("Failed to create handle of the iMA indicator for the symbol %s/%s, error code %d", m_symbol.Name(), EnumToString(Period()), GetLastError()); //--- the indicator is stopped early return(INIT_FAILED); }
Значения этих двух индикаторов проверяются на заданном баре Bar Current.
Подробнее о настройках советника:
Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется.
Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.
Торговые настройки
В советнике можно как включать так и выключать уровни Take Profit, Stop Loss и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0".
Трейлинг и поиск торгового сигнала может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга в секундах задаётся в Trailing, in seconds, а интервал поиска торговых сигналов в Search signals, in seconds. Для этих двух параметров общее правило: если интервал задать меньше чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.
Дополнительные возможности
- Only one positions - в рынке всегда только одна позиция
- Reverse - переворот торгового сигнала
- Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала
Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется.
Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.
Управление размером позиции (расчёт лота)
Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").
Модуль торговых сигналов на пересечении двух индикатора Moving AverageFirst Day Bar
Советник больше предназначен для работы с биржей - там где торговый день начинается не в 00-00, у утром.
Советник-утилита: передвигает Стоп лосс по индикатору "Custom Moving Average Levels"Market Change Cycles MT5
Расширенная версия Stochastic Oscillator