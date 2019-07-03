iMA based on iRSI

Идея торговой стратегии

Рассчитать индикатор iMA (Moving Average, MA) по индикатору iRSI (Relative Strength Index, RSI). Реализация в коде: сначала создаём индикатор iRSI (получаем хендл handle_iRSI) и затем этот хендл подставляем в индикатор iMA:

handle_iRSI= iRSI (m_symbol.Name(), Period (),Inp_RSI_ma_period,Inp_RSI_applied_price); if (handle_iRSI== INVALID_HANDLE ) { PrintFormat ( "Failed to create handle of the iRSI indicator for the symbol %s/%s, error code %d" , m_symbol.Name(), EnumToString ( Period ()), GetLastError ()); return ( INIT_FAILED ); } handle_iMA= iMA (m_symbol.Name(), Period (),Inp_MA_ma_period,Inp_MA_ma_shift, Inp_MA_ma_method, handle_iRSI ); if (handle_iMA== INVALID_HANDLE ) { PrintFormat ( "Failed to create handle of the iMA indicator for the symbol %s/%s, error code %d" , m_symbol.Name(), EnumToString ( Period ()), GetLastError ()); return ( INIT_FAILED ); }

Значения этих двух индикаторов проверяются на заданном баре Bar Current.













Подробнее о настройках советника:

Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется. Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.





Торговые настройки



В советнике можно как включать так и выключать уровни Take Profit, Stop Loss и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0".

Трейлинг и поиск торгового сигнала может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга в секундах задаётся в Trailing, in seconds, а интервал поиска торговых сигналов в Search signals, in seconds. Для этих двух параметров общее правило: если интервал задать меньше чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.





Дополнительные возможности

Only one positions - в рынке всегда только одна позиция

- в рынке всегда только одна позиция Reverse - переворот торгового сигнала

- переворот торгового сигнала Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала

Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется. Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.





Управление размером позиции (расчёт лота)

Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").



