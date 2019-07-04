Market Change Cycles - расширенная версия Stochastic Oscillator, которая вычисляет положение Close не только по отношению к MaxHigh и MinLow, а ещё и отображает разницу между ними от цены открытия, что позволяет при создании стратегии брать во внимание рыночную волатильность





Чем похожи Market Change Cycles и Stochastic Oscillator?

Чем ближе значение гистограммы к верхней линии - тем ближе будет значение Stochastic Oscillator к 100

Чем ближе значение гистограммы к нижней линии - тем ближе будет значение Stochastic Oscillator к 0





Для примера, в качестве одного из вариантов, этот индикатор можно использовать в качестве фильтра сигналов стандартного индикатора Stochastic Oscillator следующим образом:

Если значения MCC (в режиме D) несколько свечей подряд находятся в верхней зоне и хотя бы на одной свече значение превысило верхний уровень 300 - тогда следует рассматривать сигналы на продажу от индикатора Stochastic Oscillator или продавать

Если значения MCC (в режиме D) несколько свечей подряд находятся в нижней зоне и хотя бы на одной свече значение оказалось ниже нижнего уровня -300 - тогда следует рассматривать сигналы на покупку от индикатора Stochastic Oscillator или покупать





В этой версии индикатора все значения рассчитываются без замедления по цене Low/High





Входные параметры:

Mode - режим индикатора

режим индикатора Main period - основной период индикатора

основной период индикатора Signal line - показывать (Show) или не показывать (Not show) сигнальную линию

показывать или не показывать сигнальную линию Signal period - период сигнальной линии

период сигнальной линии Levels - показывать (Show) или не показывать (Not show) уровни в окне индикатора

показывать или не показывать уровни в окне индикатора Upper level - значение верхнего уровня индикатора

значение верхнего уровня индикатора Lower level - значение нижнего уровня индикатора