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Индикаторы

Market Change Cycles MT4 - индикатор для MetaTrader 4

Alexandr Sokolov
Alexandr Sokolov

Alexandr Sokolov

5 (8)
8 кодов 1 тема 333 комментария
Просмотров:
9612
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
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Market Change Cycles - расширенная версия Stochastic Oscillator, которая вычисляет положение Close не только по отношению к MaxHigh и MinLow, а ещё и отображает разницу между ними от цены открытия, что позволяет при создании стратегии брать во внимание рыночную волатильность


Чем похожи Market Change Cycles и Stochastic Oscillator?

  • Чем ближе значение гистограммы к верхней линии - тем ближе будет значение Stochastic Oscillator к 100
  • Чем ближе значение гистограммы к нижней линии - тем ближе будет значение Stochastic Oscillator к 0


Для примера, в качестве одного из вариантов, этот индикатор можно использовать в качестве фильтра сигналов стандартного индикатора Stochastic Oscillator следующим образом:

  • Если значения MCC (в режиме D) несколько свечей подряд находятся в верхней зоне и хотя бы на одной свече значение превысило верхний уровень 300 - тогда следует рассматривать сигналы на продажу от индикатора Stochastic Oscillator или продавать
  • Если значения MCC (в режиме D) несколько свечей подряд находятся в нижней зоне и хотя бы на одной свече значение оказалось ниже нижнего уровня -300 - тогда следует рассматривать сигналы на покупку от индикатора Stochastic Oscillator или покупать


В этой версии индикатора все значения рассчитываются без замедления по цене Low/High


Входные параметры:

  • Mode - режим индикатора
  • Main period - основной период индикатора
  • Signal line - показывать (Show) или не показывать (Not show) сигнальную линию
  • Signal period - период сигнальной линии
  • Levels - показывать (Show) или не показывать (Not show) уровни в окне индикатора
  • Upper level - значение верхнего уровня индикатора
  • Lower level - значение нижнего уровня индикатора


Версия для МТ5 - https://www.mql5.com/ru/code/25993



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