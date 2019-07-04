Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Market Change Cycles MT4 - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 9612
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Market Change Cycles - расширенная версия Stochastic Oscillator, которая вычисляет положение Close не только по отношению к MaxHigh и MinLow, а ещё и отображает разницу между ними от цены открытия, что позволяет при создании стратегии брать во внимание рыночную волатильность
Чем похожи Market Change Cycles и Stochastic Oscillator?
- Чем ближе значение гистограммы к верхней линии - тем ближе будет значение Stochastic Oscillator к 100
- Чем ближе значение гистограммы к нижней линии - тем ближе будет значение Stochastic Oscillator к 0
Для примера, в качестве одного из вариантов, этот индикатор можно использовать в качестве фильтра сигналов стандартного индикатора Stochastic Oscillator следующим образом:
- Если значения MCC (в режиме D) несколько свечей подряд находятся в верхней зоне и хотя бы на одной свече значение превысило верхний уровень 300 - тогда следует рассматривать сигналы на продажу от индикатора Stochastic Oscillator или продавать
- Если значения MCC (в режиме D) несколько свечей подряд находятся в нижней зоне и хотя бы на одной свече значение оказалось ниже нижнего уровня -300 - тогда следует рассматривать сигналы на покупку от индикатора Stochastic Oscillator или покупать
В этой версии индикатора все значения рассчитываются без замедления по цене Low/High
Входные параметры:
- Mode - режим индикатора
- Main period - основной период индикатора
- Signal line - показывать (Show) или не показывать (Not show) сигнальную линию
- Signal period - период сигнальной линии
- Levels - показывать (Show) или не показывать (Not show) уровни в окне индикатора
- Upper level - значение верхнего уровня индикатора
- Lower level - значение нижнего уровня индикатора
Версия для МТ5 - https://www.mql5.com/ru/code/25993
Рендж Бары на четвёрку.HighAndLow_TF
Индикатор HighAndLow_TF позволяет отображать номер текущего бара, и значение и время High и Low на младших таймфреймах
Скрипт с примером использования библиотеки "Formula Calculation"CTimeSession
Универсальный класс для проверки разрешенного для торговли времени