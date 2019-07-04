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Trailing based on Custom Moving Average Levels - эксперт для MetaTrader 5
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Трейлинг работает только для символа на котором он установлен. Срабатывает только в момент рождения нового бара.
Данный советник - утилита для трейлинга по пользовательскому индикатору "Custom Moving Average Levels". Level Up индикатора используется для трейлинга Sell позиций, а Level Down - для трейлинга Buy позиций:
Таким образом в советнике можно настраивать отдельно отступ для Sell позиций ("Level Up") и для Buy позиций ("Level Down"). Трейлинг может быть настроен
- для позиций с определённым уникальным идентификатором ("Use Magic" равен "true" и будут учитываться позиции у которых идентификатор равен " Magic number")
- для позиций с любым идентификатором ("Use Magic" равен "false")
Индикатор iMA (Moving Average, MA) рассчитывается по первому индикатору: iRSI (Relative Strength Index, RSI)SignalCrossiMA
Модуль торговых сигналов на пересечении двух индикатора Moving Average
Расширенная версия Stochastic OscillatoriStdDev and OBJ_REGRESSION
Торговая стратегия на основе индикатора iStdDev (Standard Deviation, StdDev) и графического объекта OBJ_REGRESSION (Канал на линейной регрессии)