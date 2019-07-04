Trailing based on Custom Moving Average Levels

Трейлинг работает только для символа на котором он установлен. Срабатывает только в момент рождения нового бара.

Данный советник - утилита для трейлинга по пользовательскому индикатору "Custom Moving Average Levels". Level Up индикатора используется для трейлинга Sell позиций, а Level Down - для трейлинга Buy позиций:





Таким образом в советнике можно настраивать отдельно отступ для Sell позиций ("Level Up") и для Buy позиций ("Level Down"). Трейлинг может быть настроен