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Trailing based on Custom Moving Average Levels - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1544
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
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Трейлинг работает только для символа на котором он установлен. Срабатывает только в момент рождения нового бара.

Данный советник - утилита для трейлинга по пользовательскому индикатору "Custom Moving Average Levels". Level Up индикатора используется для трейлинга Sell позиций, а Level Down - для трейлинга Buy позиций:

Trailing based on Custom Moving Average Levels

Таким образом в советнике можно настраивать отдельно отступ для Sell позиций ("Level Up") и для Buy позиций ("Level Down"). Трейлинг может быть настроен

  • для позиций с определённым уникальным идентификатором ("Use Magic" равен "true" и будут учитываться позиции у которых идентификатор равен " Magic number")
  • для позиций с любым идентификатором ("Use Magic" равен "false")

    iMA based on iRSI iMA based on iRSI

    Индикатор iMA (Moving Average, MA) рассчитывается по первому индикатору: iRSI (Relative Strength Index, RSI)

    SignalCrossiMA SignalCrossiMA

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