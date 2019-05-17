CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

VR Donchian Lite MT5 Arrows - индикатор для MetaTrader 5

VOLDEMAR
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
3169
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Автор идеи - Vladimir Pastushak

автор кода mq5 - barabashkakvn

Что добавлено

В индикатор VR Donchian Lite MT5 добавлено обозначение тренда (Up trend и Down trend) при помощи значков:

VR Donchian Lite MT5 Arrows

Принцип определения тренда:

  • если цена Close текущего бара выше цены High предыдущего бара и цена Close текущего бара выше средней линии индикатора - тренд вверх
  • если цена Close текущего бара ниже цены Low предыдущего бара и цена Close текущего бара ниже средней линии индикатора- тренд вниз.

High Low Strategy High Low Strategy

Работа отложенными Stop ордерами. Анализ цен High и Low

PSI iMA iStochastic PSI iMA iStochastic

Торговая стратегий по двум индикаторам. Несколько вариантов для цен и сигналов

Donchian Arrows Donchian Arrows

Простая торговая стратегия по пользовательскому индикатору VR Donchian Lite MT5 Arrows

Multivariate close all Multivariate close all

Советник-помощник. Отслеживает граничные значения Средст или Points илт процент Средств от Баланса