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VR Donchian Lite MT5 Arrows - индикатор для MetaTrader 5
- Опубликовал:
-
Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
- Просмотров:
- 3169
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
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Автор идеи - Vladimir Pastushak
автор кода mq5 - barabashkakvn
Что добавлено
В индикатор VR Donchian Lite MT5 добавлено обозначение тренда (Up trend и Down trend) при помощи значков:
Принцип определения тренда:
- если цена Close текущего бара выше цены High предыдущего бара и цена Close текущего бара выше средней линии индикатора - тренд вверх
- если цена Close текущего бара ниже цены Low предыдущего бара и цена Close текущего бара ниже средней линии индикатора- тренд вниз.
High Low Strategy
Работа отложенными Stop ордерами. Анализ цен High и LowPSI iMA iStochastic
Торговая стратегий по двум индикаторам. Несколько вариантов для цен и сигналов
Donchian Arrows
Простая торговая стратегия по пользовательскому индикатору VR Donchian Lite MT5 ArrowsMultivariate close all
Советник-помощник. Отслеживает граничные значения Средст или Points илт процент Средств от Баланса