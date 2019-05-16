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PSI iMA iStochastic - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Автор идеи - TarasBY
автор кода mq5 - barabashkakvn
Описание торговой стратегии
Облегчённая стратегия: уменьшено количество вариантов ЦЕНЫ и вариантов сигналов. Убрана возможность создавать сетку позиций.
В советнике можно задавать тип открываемых позиций (Type trade) - только BUY позиции, только SELL позиции или полный доступ: можно и BUY и SELL.
Поиск торговых сигналов происходит только в момент рождения нового бара. Таймфрейм для индикаторов задаётся в параметре Working timeframe of all signal indicators. В качестве ЦЕНЫ задаются пары цен из параметра Price for signals - Bid and Ask или High #1 and Low #1 или Open #1 and Close #1 . Можно выбирать один из трёх типов сигналов (Type signal):
1. Standard
Опрашиваются индикатор iMA (Moving Average, MA) и iStochastic (Stochastic Oscillator, STO).
Сигнал BUY: MA должен быть ниже ЦЕНЫ, Stochastic #1 должен опустится ниже уровня перепроданности, а Stochastic #2 должен быть над уровнем перепроданности.
Сигнал SELL: MA должен быть выше ЦЕНЫ, Stochastic #1 должен подняться выше уровня перекупленности, а Stochastic #2 должен быть под уровнем перекупленности.
2. Average Stochastic and MA
Опрашиваются индикатор iMA (Moving Average, MA) и iStochastic (Stochastic Oscillator, STO).
Сигнал BUY: MA должен быть ниже ЦЕНЫ, Stochastic #1 должен опустится ниже уровня перепроданности, а среднее значение Stochastic #1, Stochastic #2 и Stochastic #3 должно быть над уровнем перепроданности. Отличие от пункта 1. Standard - вместо значения Stochastic с бара #2 берётся среднее значение Stochastic из трёх баров: #1, #2 и #3.
Сигнал SELL: MA должен быть выше ЦЕНЫ, Stochastic #1 должен подняться выше уровня перекупленности, а среднее значение Stochastic #1, Stochastic #2 и Stochastic #3 должно быть под уровнем перекупленности. Отличие от пункта 1. Standard - вместо значения Stochastic с бара #2 берётся среднее значение Stochastic из трёх баров: #1, #2 и #3.
3. Average Stochastic
Индикатор MA не участвует. Опрашивается только Stochastic.
Сигнал BUY: Stochastic #1 должен опустится ниже уровня перепроданности, а среднее значение Stochastic #1, Stochastic #2 и Stochastic #3 должно быть над уровнем перепроданности.
Сигнал SELL: Stochastic #1 должен подняться выше уровня перекупленности, а среднее значение Stochastic #1, Stochastic #2 и Stochastic #3 должно быть под уровнем перекупленности.
Подробнее о настройках советника:
Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется.
Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.
Торговые настройки
В советнике можно как включать так и выключать уровни Take Profit, Stop Loss и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0".
Трейлинг может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга в секундах задаётся в Trailing, in seconds. Правило: если интервал задать меньше чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.
Дополнительные возможности
- Only one positions - в рынке всегда только одна позиция
- Reverse - переворот торгового сигнала
- Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала
Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется.
Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.
Управление размером позиции (расчёт лота)
Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").
Торговая стратегия по индикаторам Figure и iStochastic (Stochastic Oscillator, STO)Figure
Цифровой фильтр
Работа отложенными Stop ордерами. Анализ цен High и LowVR Donchian Lite MT5 Arrows
Модификация индикатора VR Donchian Lite MT5