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Советники

PSI iMA iStochastic - эксперт для MetaTrader 5

TarasBY
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2441
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
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Автор идеи - TarasBY

автор кода mq5 - barabashkakvn

Описание торговой стратегии

Облегчённая стратегия: уменьшено количество вариантов ЦЕНЫ и вариантов сигналов. Убрана возможность создавать сетку позиций. 

В советнике можно задавать тип открываемых позиций (Type trade) - только BUY позиции, только SELL позиции или полный доступ: можно и BUY и SELL.

Поиск торговых сигналов происходит только в момент рождения нового бара. Таймфрейм для индикаторов задаётся в параметре Working timeframe of all signal indicators. В качестве ЦЕНЫ задаются пары цен из параметра Price for signals - Bid and Ask или High #1 and Low #1 или Open #1 and Close #1 . Можно выбирать один из трёх типов сигналов (Type signal):

1. Standard

Опрашиваются индикатор iMA (Moving Average, MA) и iStochastic (Stochastic Oscillator, STO).

Сигнал BUY: MA должен быть ниже ЦЕНЫ, Stochastic #1 должен опустится ниже уровня перепроданности, а Stochastic #2 должен быть над уровнем перепроданности.

Сигнал SELL: MA должен быть выше ЦЕНЫ, Stochastic #1 должен подняться выше уровня перекупленности, а Stochastic #2 должен быть под уровнем перекупленности.

2. Average Stochastic and MA

Опрашиваются индикатор iMA (Moving Average, MA) и iStochastic (Stochastic Oscillator, STO).

Сигнал BUY: MA должен быть ниже ЦЕНЫ, Stochastic #1 должен опустится ниже уровня перепроданности, а среднее значение Stochastic #1, Stochastic #2 и Stochastic #3 должно быть над уровнем перепроданности. Отличие от пункта 1. Standard - вместо значения Stochastic с бара #2 берётся среднее значение Stochastic из трёх баров: #1, #2 и #3.

Сигнал SELL: MA должен быть выше ЦЕНЫ, Stochastic #1 должен подняться выше уровня перекупленности, а среднее значение Stochastic #1, Stochastic #2 и Stochastic #3 должно быть под уровнем перекупленности. Отличие от пункта 1. Standard - вместо значения Stochastic с бара #2 берётся среднее значение Stochastic из трёх баров: #1, #2 и #3.

3. Average Stochastic

Индикатор MA не участвует. Опрашивается только Stochastic.

Сигнал BUY: Stochastic #1 должен опустится ниже уровня перепроданности, а среднее значение Stochastic #1, Stochastic #2 и Stochastic #3 должно быть над уровнем перепроданности.

Сигнал SELL: Stochastic #1 должен подняться выше уровня перекупленности, а среднее значение Stochastic #1, Stochastic #2 и Stochastic #3 должно быть под уровнем перекупленности.

PSI iMA iStochastic

Подробнее о настройках советника:

Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется. 

Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.


Торговые настройки

В советнике можно как включать так и выключать уровни Take ProfitStop Loss и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0".

Трейлинг может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга в секундах задаётся в Trailing, in seconds. Правило: если интервал задать меньше чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.


Дополнительные возможности

    • Only one positions - в рынке всегда только одна позиция
    • Reverse - переворот торгового сигнала
    • Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала

    Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется. 

    Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.


    Управление размером позиции (расчёт лота)

    Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").

    Figure iStochastic EA Figure iStochastic EA

    Торговая стратегия по индикаторам Figure и iStochastic (Stochastic Oscillator, STO)

    Figure Figure

    Цифровой фильтр

    High Low Strategy High Low Strategy

    Работа отложенными Stop ордерами. Анализ цен High и Low

    VR Donchian Lite MT5 Arrows VR Donchian Lite MT5 Arrows

    Модификация индикатора VR Donchian Lite MT5