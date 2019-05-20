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Советники

Donchian Arrows - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1981
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
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Идея торговой стратегии

Советник торгует по сигналам пользовательского индикатора VR Donchian Lite MT5 Arrows.

VR Donchian Lite MT5 Arrows

Благодаря флагу Current bar "0" можно задавать текущий бар (бар на котором проверяется сигнал). При Current bar "0" -> "true" сигнал будет проверяться на баре #0, при Current bar "0" -> "false" сигнал будет проверяться на баре #1. В первом случае имеет смысл параметр Search signals, in seconds оставлять по-умолчанию - то есть каждые 10 секунд проверяется бар #0, а вот во втором случае параметр Search signals, in seconds необходимо ставить в 9 - то етсь проверять торговый сигнал на баре #1 только в момент рождения нового бара.


Подробнее о настройках советника:

Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется. 

Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.


Торговые настройки

В советнике можно как включать так и выключать уровни Take ProfitStop Loss и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0".

Трейлинг может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга в секундах задаётся в Trailing, in seconds. Правило: если интервал задать меньше чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.


Дополнительные возможности

    • Only one positions - в рынке всегда только одна позиция
    • Reverse - переворот торгового сигнала
    • Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала

    Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется. 

    Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.

    VR Donchian Lite MT5 Arrows VR Donchian Lite MT5 Arrows

    Модификация индикатора VR Donchian Lite MT5

    High Low Strategy High Low Strategy

    Работа отложенными Stop ордерами. Анализ цен High и Low

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    Советник-помощник. Отслеживает граничные значения Средст или Points илт процент Средств от Баланса

    Market Phase Index MT5 Market Phase Index MT5

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