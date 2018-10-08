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Индикаторы

VR Donchian Lite MT5 - индикатор для MetaTrader 5

Ричард Дончиан | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Pastushak
Vladimir Pastushak

Vladimir Pastushak

4.4 (451)
🤝 Привет мой друг! Рад приветствовать тебя на моей странице!
Меня зовут Владимир, и уже более 20 лет создаю профессиональные торговые инструменты.
Все мои решения основаны исключительно на собственных идеях и разработках.
48 продуктов 66 кодов 230 тем 4861 комментарий
Просмотров:
2469
Рейтинг:
(22)
Опубликован:
Обновлен:
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VR Donchian Lite - это классический канал Дончиана (Donchian Channel).

Главное преимущество канала в том что он строиться по классическим правилам определения тренда. 

Правило определения восходящего тренда - новый локальный максимум выше предыдущего и новый локальный минимум выше предыдущего.

Правило определения нисходящего тренда - новый локальный максимум ниже предыдущего и новый локальный минимум ниже предыдущего.

Если к текущей тенденции не возможно применить ни одно из правил определения тренда направление считается не определённым или боковым движением (флет).


VR Donchian Lite - это простая классическая версия индикатора VR Donchian опубликованного в маркете для MetaTrader 4 и MetaTrader 5

Преимущества

  • Одно из самых точных средств определения тренда, флета.
  • Правильно запрограммированный алгоритм канала
  • Нет перерисовывания
  • Нет смещения канала по барам как в аналогичных индикаторах
  • Канал очень эффективно показывает уровни для стоп лоссов и тейк профитов

Настройки VR Donchian Lite

  • Period Donchian - Период построения и расчета индикатора
  • Color Upper Line - Цвет верхней линии индикатора
  • Color Lower Line - Цвет нижней линии индикатора
  • Color Average Line - Цвет средней линии индикатора


VR Donchian


Starter Starter

Расчёт объёма позиции на основании торговой истории. Применяются индикаторы iCCI (Commodity Channel Index) и iMA (Moving Average). Трейлинг.

Hans_Indicator_x22_Cloud_System_Alert Hans_Indicator_x22_Cloud_System_Alert

Индикатор расширяющихся коридоров временных зон с фоновым цветовым заполнением и средней линией коридора Hans_Indicator_x22_Cloud_System с возможностью подавать алерты, отправлять почтовые и Push-сообщения в момент, когда происходит пробой расширения сформированного коридора.

Smoothing Average Smoothing Average

Советник по индикатору iMA (Moving Average, MA). Реверс сигналов. Размер лота или фиксированный или в процентах риска.

Hans_Indicator_x62_Cloud_System_Alert Hans_Indicator_x62_Cloud_System_Alert

Индикатор расширяющихся коридоров временных зон с фоновым цветовым заполнением и средней линией коридора Hans_Indicator с возможностью подавать алерты, отправлять почтовые и Push-сообщения в момент, когда происходит пробой расширения сформированного коридора с увеличенным до тридцати одного количества ценовых уровней