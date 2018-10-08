VR Donchian Lite - это классический канал Дончиана (Donchian Channel).

Главное преимущество канала в том что он строиться по классическим правилам определения тренда.

Правило определения восходящего тренда - новый локальный максимум выше предыдущего и новый локальный минимум выше предыдущего.

Правило определения нисходящего тренда - новый локальный максимум ниже предыдущего и новый локальный минимум ниже предыдущего.

Если к текущей тенденции не возможно применить ни одно из правил определения тренда направление считается не определённым или боковым движением (флет).

VR Donchian Lite - это простая классическая версия индикатора VR Donchian опубликованного в маркете для MetaTrader 4 и MetaTrader 5 Запись в блогах прочитать

Преимущества

Одно из самых точных средств определения тренда, флета.

Правильно запрограммированный алгоритм канала

Нет перерисовывания

Нет смещения канала по барам как в аналогичных индикаторах

Канал очень эффективно показывает уровни для стоп лоссов и тейк профитов