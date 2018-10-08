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VR Donchian Lite MT5 - индикатор для MetaTrader 5
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Vladimir Pastushak🤝 Привет мой друг! Рад приветствовать тебя на моей странице!
Меня зовут Владимир, и уже более 20 лет создаю профессиональные торговые инструменты.
Все мои решения основаны исключительно на собственных идеях и разработках.
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VR Donchian Lite - это классический канал Дончиана (Donchian Channel).
Главное преимущество канала в том что он строиться по классическим правилам определения тренда.
Правило определения восходящего тренда - новый локальный максимум выше предыдущего и новый локальный минимум выше предыдущего.
Правило определения нисходящего тренда - новый локальный максимум ниже предыдущего и новый локальный минимум ниже предыдущего.
Если к текущей тенденции не возможно применить ни одно из правил определения тренда направление считается не определённым или боковым движением (флет).
VR Donchian Lite - это простая классическая версия индикатора VR Donchian опубликованного в маркете для MetaTrader 4 и MetaTrader 5
- Запись в блогах прочитать
Преимущества
- Одно из самых точных средств определения тренда, флета.
- Правильно запрограммированный алгоритм канала
- Нет перерисовывания
- Нет смещения канала по барам как в аналогичных индикаторах
- Канал очень эффективно показывает уровни для стоп лоссов и тейк профитов
Настройки VR Donchian Lite
- Period Donchian - Период построения и расчета индикатора
- Color Upper Line - Цвет верхней линии индикатора
- Color Lower Line - Цвет нижней линии индикатора
- Color Average Line - Цвет средней линии индикатора
Расчёт объёма позиции на основании торговой истории. Применяются индикаторы iCCI (Commodity Channel Index) и iMA (Moving Average). Трейлинг.Hans_Indicator_x22_Cloud_System_Alert
Индикатор расширяющихся коридоров временных зон с фоновым цветовым заполнением и средней линией коридора Hans_Indicator_x22_Cloud_System с возможностью подавать алерты, отправлять почтовые и Push-сообщения в момент, когда происходит пробой расширения сформированного коридора.
Советник по индикатору iMA (Moving Average, MA). Реверс сигналов. Размер лота или фиксированный или в процентах риска.Hans_Indicator_x62_Cloud_System_Alert
Индикатор расширяющихся коридоров временных зон с фоновым цветовым заполнением и средней линией коридора Hans_Indicator с возможностью подавать алерты, отправлять почтовые и Push-сообщения в момент, когда происходит пробой расширения сформированного коридора с увеличенным до тридцати одного количества ценовых уровней