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High Low Strategy - эксперт для MetaTrader 5

fortrader.ru
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1826
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
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Автор идеи - Юрий

автор кода mq5 - barabashkakvn

Идея торговой стратегии

Советник работает (ищет торговый сигнал) только в момент рождения нового бара на текущем таймфрейме.

Цель советника: выставить отложенный Buy stop или Sell stop ордер. Для определения по какой именно цене выставить отложенный ордер существуют несколько уточняющих параметров: 

  • Search window (in bars) - количество баров для поиска максимальной цены (для Buy stop) и минимальной цены (для Sell stop)
  • Minimum indent (in pips) - минимальный отступ от текущей цены до найденной цены, если расстояние окажется меньше заданного - отложенный ордер не будет выставлен

High Low Strategy

Посмотрите на рисунок выше: цены ищутся среди пяти баров (Search window = 5). Найденная максимальная цена (Max price) находится значительно выше минимального отступа (Minimum indent) - значит отложенный Buy stop ордер можно размещать. А вот найденная минимальная цена (Min price) находится очень близко к текущей цене - поэтому отложенный ордер Sell stop разместить нельзя.

Ограничения: при срабатывании отложенного ордера остальные отложенные ордера удаляются. Если в рынке есть открытая позиция - торговые сигналы (выставление отложенных ордеров) блокируется. У отложенных ордеров нет времени жизни - они действуют или пока не сработают или пока не будут удалены.

PSI iMA iStochastic PSI iMA iStochastic

Торговая стратегий по двум индикаторам. Несколько вариантов для цен и сигналов

Figure iStochastic EA Figure iStochastic EA

Торговая стратегия по индикаторам Figure и iStochastic (Stochastic Oscillator, STO)

VR Donchian Lite MT5 Arrows VR Donchian Lite MT5 Arrows

Модификация индикатора VR Donchian Lite MT5

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Простая торговая стратегия по пользовательскому индикатору VR Donchian Lite MT5 Arrows