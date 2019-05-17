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High Low Strategy - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Автор идеи - Юрий
автор кода mq5 - barabashkakvn
Идея торговой стратегии
Советник работает (ищет торговый сигнал) только в момент рождения нового бара на текущем таймфрейме.
Цель советника: выставить отложенный Buy stop или Sell stop ордер. Для определения по какой именно цене выставить отложенный ордер существуют несколько уточняющих параметров:
- Search window (in bars) - количество баров для поиска максимальной цены (для Buy stop) и минимальной цены (для Sell stop)
- Minimum indent (in pips) - минимальный отступ от текущей цены до найденной цены, если расстояние окажется меньше заданного - отложенный ордер не будет выставлен
Посмотрите на рисунок выше: цены ищутся среди пяти баров (Search window = 5). Найденная максимальная цена (Max price) находится значительно выше минимального отступа (Minimum indent) - значит отложенный Buy stop ордер можно размещать. А вот найденная минимальная цена (Min price) находится очень близко к текущей цене - поэтому отложенный ордер Sell stop разместить нельзя.
Ограничения: при срабатывании отложенного ордера остальные отложенные ордера удаляются. Если в рынке есть открытая позиция - торговые сигналы (выставление отложенных ордеров) блокируется. У отложенных ордеров нет времени жизни - они действуют или пока не сработают или пока не будут удалены.
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