High Low Strategy

Автор идеи - Юрий

автор кода mq5 - barabashkakvn

Идея торговой стратегии



Советник работает (ищет торговый сигнал) только в момент рождения нового бара на текущем таймфрейме.

Цель советника: выставить отложенный Buy stop или Sell stop ордер. Для определения по какой именно цене выставить отложенный ордер существуют несколько уточняющих параметров:

Search window (in bars) - количество баров для поиска максимальной цены (для Buy stop) и минимальной цены (для Sell stop)

- количество баров для поиска максимальной цены (для Buy stop) и минимальной цены (для Sell stop) Minimum indent (in pips) - минимальный отступ от текущей цены до найденной цены, если расстояние окажется меньше заданного - отложенный ордер не будет выставлен





Посмотрите на рисунок выше: цены ищутся среди пяти баров (Search window = 5). Найденная максимальная цена (Max price) находится значительно выше минимального отступа (Minimum indent) - значит отложенный Buy stop ордер можно размещать. А вот найденная минимальная цена (Min price) находится очень близко к текущей цене - поэтому отложенный ордер Sell stop разместить нельзя.

Ограничения: при срабатывании отложенного ордера остальные отложенные ордера удаляются. Если в рынке есть открытая позиция - торговые сигналы (выставление отложенных ордеров) блокируется. У отложенных ордеров нет времени жизни - они действуют или пока не сработают или пока не будут удалены.