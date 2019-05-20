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Multivariate close all - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
- Просмотров:
- 1551
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Идея торговой стратегии
Советник выполняет роль помощника в торговле. Выполняет отслеживание Средст, Points и процент Средств от Баланса:
- Если текущие Средства (параметр Close By: выставлен в Equity) стали ниже The value for "Close By" for Loss или выше The value for "Close By" for Profit.
- Если суммарные Points всех позиций (параметр Close By: выставлен в Points) стали ниже The value for "Close By" for Loss или выше The value for "Close By" for Profit.
- Если Средства в % от Баланса (параметр Close By: выставлен в Percent of balance) стали ниже The value for "Close By" for Loss или выше The value for "Close By" for Profit.
Donchian Arrows
Простая торговая стратегия по пользовательскому индикатору VR Donchian Lite MT5 ArrowsVR Donchian Lite MT5 Arrows
Модификация индикатора VR Donchian Lite MT5
Market Phase Index MT5
Индикатор для определения трендового и флетового рынкаSimple trailing
Простой трейлинг для прибыльных позиций