CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

Multivariate close all - эксперт для MetaTrader 5

MVS
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1551
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Идея торговой стратегии

Советник выполняет роль помощника в торговле. Выполняет отслеживание Средст, Points и процент Средств от Баланса:

  • Если текущие Средства (параметр Close By: выставлен в Equity) стали ниже The value for "Close By" for Loss или выше The value for "Close By" for Profit.
  • Если суммарные Points всех позиций (параметр Close By: выставлен в Points) стали ниже The value for "Close By" for Loss или выше The value for "Close By" for Profit.
  • Если Средства в % от Баланса (параметр Close By: выставлен в Percent of balance) стали ниже The value for "Close By" for Loss или выше The value for "Close By" for Profit.

Multivariate close all   

Donchian Arrows Donchian Arrows

Простая торговая стратегия по пользовательскому индикатору VR Donchian Lite MT5 Arrows

VR Donchian Lite MT5 Arrows VR Donchian Lite MT5 Arrows

Модификация индикатора VR Donchian Lite MT5

Market Phase Index MT5 Market Phase Index MT5

Индикатор для определения трендового и флетового рынка

Simple trailing Simple trailing

Простой трейлинг для прибыльных позиций