Автор идеи - Андрей

автор кода mq5 - barabashkakvn

Принцип работы



Используется пользовательский индикатор Stochastic Custom.

Советник проверят гипотезу, что для каждого дня недели повторяются закономерности для индикатор iStochastic (Stochastic Oscillator, STO) - индикатор прибывает или в зоне перекупленности или в зоне перепроданности. День недели задаётся в параметре Day Of Week.

В советнике можно включить или отключить торговое время в параметре Use time control - при включении (значение параметра выставлено в "true") торговое время задаётся от Start hour до End hour (оба параметра задают время в часах, без минут). Вне торгового времени, а также в день недели отличающийся от Day Of Week все позиции подлежат принудительному закрытию.

По-умолчанию (параметр Reverse выставлен в "false") торговые сигналы формируются так:

главная линия или сигнальная линия индикатора на баре #0 НИЖЕ уровня BUY Level - сигнал на открытие позиции BUY

- сигнал на открытие позиции BUY главная линия или сигнальная линия индикатора на баре #0 ВЫШЕ уровня SELL Level - сигнал на открытие позиции SELL





Подробнее о настройках советника:

Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется. Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.





Торговые настройки



В советнике можно как включать так и выключать уровни Stop Loss, Take Profit и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0". Трейлинг можно задавать двумя способами:

трейлинг с минимальным интервалом в секундах (параметр Trailing and signal должен быть больше или равен "10")

должен быть больше или равен "10") трейлинг только в момент рождения нового бара (параметр Trailing and signal должен быть меньше "10")





Дополнительные возможности

Only one positions - в рынке всегда только одна позиция

- в рынке всегда только одна позиция Reverse - переворот торгового сигнала

- переворот торгового сигнала Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала

Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется. Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.





Управление размером позиции (расчёт лота)

Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").