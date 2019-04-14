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Effect day of the week - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Автор идеи - Андрей
автор кода mq5 - barabashkakvn
Принцип работы
Используется пользовательский индикатор Stochastic Custom.
Советник проверят гипотезу, что для каждого дня недели повторяются закономерности для индикатор iStochastic (Stochastic Oscillator, STO) - индикатор прибывает или в зоне перекупленности или в зоне перепроданности. День недели задаётся в параметре Day Of Week.
В советнике можно включить или отключить торговое время в параметре Use time control - при включении (значение параметра выставлено в "true") торговое время задаётся от Start hour до End hour (оба параметра задают время в часах, без минут). Вне торгового времени, а также в день недели отличающийся от Day Of Week все позиции подлежат принудительному закрытию.
По-умолчанию (параметр Reverse выставлен в "false") торговые сигналы формируются так:
- главная линия или сигнальная линия индикатора на баре #0 НИЖЕ уровня BUY Level - сигнал на открытие позиции BUY
- главная линия или сигнальная линия индикатора на баре #0 ВЫШЕ уровня SELL Level - сигнал на открытие позиции SELL
Подробнее о настройках советника:
Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется.
Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.
Торговые настройки
В советнике можно как включать так и выключать уровни Stop Loss, Take Profit и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0". Трейлинг можно задавать двумя способами:
- трейлинг с минимальным интервалом в секундах (параметр Trailing and signal должен быть больше или равен "10")
- трейлинг только в момент рождения нового бара (параметр Trailing and signal должен быть меньше "10")
Дополнительные возможности
- Only one positions - в рынке всегда только одна позиция
- Reverse - переворот торгового сигнала
- Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала
Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется.
Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.
Управление размером позиции (расчёт лота)
Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").
Внутридневная торговая стратегия на основе объекта Линии ФибоначчиCandle bottom shadow percent histogram
Гистограмма отношение нижней тени к телу свечи
Торговая система на осцилляторе iStochastic (Stochastic Oscillator,STO)OBJ_EDIT_Example
Пример работы с графическим объектом OBJ_EDIT