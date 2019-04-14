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Советники

Effect day of the week - эксперт для MetaTrader 5

NutCracker1
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1577
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
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Автор идеи - Андрей

автор кода mq5 - barabashkakvn

Принцип работы

Используется пользовательский индикатор Stochastic Custom.

Stochastic Custom

Советник проверят гипотезу, что для каждого дня недели повторяются закономерности для индикатор iStochastic (Stochastic Oscillator, STO) - индикатор прибывает или в зоне перекупленности или в зоне перепроданности. День недели задаётся в параметре Day Of Week.

В советнике можно включить или отключить торговое время в параметре Use time control - при включении (значение параметра выставлено в "true") торговое время задаётся от Start hour до End hour (оба параметра задают время в часах, без минут). Вне торгового времени, а также в день недели отличающийся от Day Of Week все позиции подлежат принудительному закрытию.

По-умолчанию (параметр Reverse выставлен в "false") торговые сигналы формируются так:

  • главная линия или сигнальная линия индикатора на баре #0 НИЖЕ уровня BUY Level - сигнал на открытие позиции BUY
  • главная линия или сигнальная линия индикатора на баре #0 ВЫШЕ уровня SELL Level - сигнал на открытие позиции SELL


Подробнее о настройках советника:

Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется. 

Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.


Торговые настройки

В советнике можно как включать так и выключать уровни Stop LossTake Profit и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0". Трейлинг можно задавать двумя способами:

  • трейлинг с минимальным интервалом в секундах (параметр Trailing and signal должен быть больше или равен "10")
  • трейлинг только в момент рождения нового бара (параметр Trailing and signal должен быть меньше "10")


Дополнительные возможности

    • Only one positions - в рынке всегда только одна позиция
    • Reverse - переворот торгового сигнала
    • Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала

    Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется. 

    Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.


    Управление размером позиции (расчёт лота)

    Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").

    Fibo intraday Fibo intraday

    Внутридневная торговая стратегия на основе объекта Линии Фибоначчи

    Candle bottom shadow percent histogram Candle bottom shadow percent histogram

    Гистограмма отношение нижней тени к телу свечи

    Stochastic Cartridge Stochastic Cartridge

    Торговая система на осцилляторе iStochastic (Stochastic Oscillator,STO)

    OBJ_EDIT_Example OBJ_EDIT_Example

    Пример работы с графическим объектом OBJ_EDIT