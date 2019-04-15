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OBJ_EDIT_Example - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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- 1178
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Пример советника, иллюстрирующего работу с графическим объектом OBJ_EDIT.
Управление свойствами объекта OBJ_EDIT (координаты, угол привязки, свойства поля ввода, способ выравнивания текста) осуществляется в обработчике событий графика OnChartEvent.
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