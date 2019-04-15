OBJ_EDIT_Example

Проверка закономерностей по дням недели для индикатор iStochastic (Stochastic Oscillator, STO). Использует пользовательский индикатор Stochastic Custom

Индикатор отображает размер свечи (Close-Open) и направление в виде гистограммы. При этом свечи меньше определённого размера не показываются.

Торговая стратегия на анализе размера нескольких свечей