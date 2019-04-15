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OBJ_EDIT_Example - эксперт для MetaTrader 5

MetaQuotes
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1178
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
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Пример советника, иллюстрирующего работу с графическим объектом OBJ_EDIT.

Управление свойствами объекта OBJ_EDIT (координаты, угол привязки, свойства поля ввода, способ выравнивания текста) осуществляется в обработчике событий графика OnChartEvent.

OBJ_EDIT_Example

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