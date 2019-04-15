Принцип работы



Советник работает по стандартному индикатору - осциллятору iStochastic (Stochastic Oscillator,STO). Настройки индикатора выставленные по умолчанию: 120, 90, 3 и два уровня: 80 и 20.

Обычная практика торговли по Stochastic Oscillator сводится к тому, что если индикатор падает ниже уровня перепроданности, то нужно покупать. Но данный метод имеет недостатки: при продолжительном тренде будут очень ранние входы и очень вероятно многие из них закроются по Стоп лосс. Торговая стратегия "Stochastic Cartridge" предлагает модифицированный подходи к поиску сигналов:





как только индикатор падает ниже уровня перепроданности (на рисунке уровень "20") запоминаем сформировавшийся минимум на ценовом графике (на рисунке "1. Minimum"). И пока индикатор находится ниже уровня перепроданности (на рисунке уровень "20") продолжаем запоминать всё новые и новые минимум на ценовом графике (на рисунке это "2. Minimum" и "3. Minimum").

И так продолжается до тех пор, пока осциллятор не покинет уровень перепроданности (на рисунке уровень "20") - как только он покидает этот уровень ждём чтобы текущий минимум на ценовом графике преодолел последний найденный минимум (в данном случае это "3. Minimum"). На рисунке этот момент отмечен как "4. Open BUY". Стоп лосс устанавливаем на самый последний минимум (в данном случае это "3. Minimum").

Аналогично формируется поиск сигнала SELL - только здесь уже ищем всё новые и новые максимумы на ценовом графике пока осциллятор находится выше уровня перекупленности.

Подробнее о настройках советника:

Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется. Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.





Торговые настройки



В советнике можно как включать так и выключать уровни Take Profit и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0". Трейлинг можно задавать двумя способами:

трейлинг с минимальным интервалом в секундах (параметр Trailing, in seconds должен быть больше или равен "10")

должен быть больше или равен "10") трейлинг только в момент рождения нового бара (параметр Trailing, in seconds должен быть меньше "10")





Дополнительные возможности

Only one positions - в рынке всегда только одна позиция

- в рынке всегда только одна позиция Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала

Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется. Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.





Управление размером позиции (расчёт лота)

Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").