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Fibo intraday - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
3669
Рейтинг:
(20)
Опубликован:
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Принцип работы

Только внутридневная торговля. Советник торгует внутри дня на основе графического объекта Линии Фибоначчи (имя задаётся в параметре Fibo name). 

Внутри дня в момент рождения нового бара на текущем таймфрейме определяются максимальная и минимальная цены дня (D1 max и D1 min). Если на графике D1 max левее D1 min - значит начальная точка будет на D1 max ле, если же D1 max правее D1 min - значит начальная точка будет на D1 min:

Fibo intraday

Рис. 1. Построение Линий Фибоначчи

Как видите внутри дня тренд меняется на противоположный и объект Линии Фибоначчи перестраивается по тренду. 

Правила торговли: после начала дня нужно дать некоторое время, чтобы Линии Фибоначчи могли построится. Например после 9-00 утра можно считать, что тренд уже наметится, а значит можно приступать к торговле. Время задаётся как ЧЧ::ММ двумя параметрами Start hour и Start minute. Выбор стратегии торговли задаётся в параметре Trading strategy и может принимать значение на пробой (breakout) или откат (rollback) - применительно к уровню 23.6.

Fibo intraday

Рис. 2. Breakdown level 23.6


Fibo intraday

Рис. 3. Rollback level 23.6

Поиск сигнала производится на текущем таймфрейме в момент рождения нового бара. Для пробоя проверяется только бар #1, а вот для отскока нужно уже проверять бар #2 и бар #1.


Подробнее о настройках советника:

Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется. 

Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.


Торговые настройки

В советнике можно как включать так и выключать уровни Stop LossTake Profit и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0". Трейлинг можно задавать двумя способами:

  • трейлинг с минимальным интервалом в секундах (параметр Trailing and signal должен быть больше или равен "10")
  • трейлинг только в момент рождения нового бара (параметр Trailing and signal должен быть меньше "10")


Дополнительные возможности

    • Only one positions - в рынке всегда только одна позиция
    • Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала

    Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется. 

    Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.


    Управление размером позиции (расчёт лота)

    Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").

    Candle bottom shadow percent histogram Candle bottom shadow percent histogram

    Гистограмма отношение нижней тени к телу свечи

    Performance Two iMA Expert Performance Two iMA Expert

    Торговая стратегия на основе двух iMA (Moving Average, MA)

    Effect day of the week Effect day of the week

    Проверка закономерностей по дням недели для индикатор iStochastic (Stochastic Oscillator, STO). Использует пользовательский индикатор Stochastic Custom

    Stochastic Cartridge Stochastic Cartridge

    Торговая система на осцилляторе iStochastic (Stochastic Oscillator,STO)