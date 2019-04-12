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Fibo intraday - эксперт для MetaTrader 5
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Принцип работы
Только внутридневная торговля. Советник торгует внутри дня на основе графического объекта Линии Фибоначчи (имя задаётся в параметре Fibo name).
Внутри дня в момент рождения нового бара на текущем таймфрейме определяются максимальная и минимальная цены дня (D1 max и D1 min). Если на графике D1 max левее D1 min - значит начальная точка будет на D1 max ле, если же D1 max правее D1 min - значит начальная точка будет на D1 min:
Рис. 1. Построение Линий Фибоначчи
Как видите внутри дня тренд меняется на противоположный и объект Линии Фибоначчи перестраивается по тренду.
Правила торговли: после начала дня нужно дать некоторое время, чтобы Линии Фибоначчи могли построится. Например после 9-00 утра можно считать, что тренд уже наметится, а значит можно приступать к торговле. Время задаётся как ЧЧ::ММ двумя параметрами Start hour и Start minute. Выбор стратегии торговли задаётся в параметре Trading strategy и может принимать значение на пробой (breakout) или откат (rollback) - применительно к уровню 23.6.
Рис. 2. Breakdown level 23.6
Рис. 3. Rollback level 23.6
Поиск сигнала производится на текущем таймфрейме в момент рождения нового бара. Для пробоя проверяется только бар #1, а вот для отскока нужно уже проверять бар #2 и бар #1.
Подробнее о настройках советника:
Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется.
Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.
Торговые настройки
В советнике можно как включать так и выключать уровни Stop Loss, Take Profit и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0". Трейлинг можно задавать двумя способами:
- трейлинг с минимальным интервалом в секундах (параметр Trailing and signal должен быть больше или равен "10")
- трейлинг только в момент рождения нового бара (параметр Trailing and signal должен быть меньше "10")
Дополнительные возможности
- Only one positions - в рынке всегда только одна позиция
- Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала
Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется.
Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.
Управление размером позиции (расчёт лота)
Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").
Гистограмма отношение нижней тени к телу свечиPerformance Two iMA Expert
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Проверка закономерностей по дням недели для индикатор iStochastic (Stochastic Oscillator, STO). Использует пользовательский индикатор Stochastic CustomStochastic Cartridge
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