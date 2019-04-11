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Candle bottom shadow percent histogram - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор отображает отношение нижней тени к телу свечи. Используется стиль рисования DRAW_HISTOGRAM
Принцип расчёта
shadow / bode и отображается со знаком "-" (возможно будет аналогичный индикатор для верхней тени и потом объединение их в один)
body - разница между ценой Open и Close (всегда положительное значение)
shadow - разница между ценой (Close или Open) и Low
Использование индикатора: когда гистограмма увеличивает свой размер - это говорит об увеличении нижней тени и возможном близком развороте тренда вверх.
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