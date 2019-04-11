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Индикаторы

Candle bottom shadow percent histogram - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2667
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
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Индикатор отображает отношение нижней тени к телу свечи. Используется стиль рисования DRAW_HISTOGRAM

Candle bottom shadow percent histogram

Принцип расчёта

shadow / bode и отображается со знаком "-" (возможно будет аналогичный индикатор для верхней тени и потом объединение их в один)

body - разница между ценой Open и Close (всегда положительное значение)

shadow - разница между ценой (Close или Open) и Low


Использование индикатора: когда гистограмма увеличивает свой размер - это говорит об увеличении нижней тени и возможном близком развороте тренда вверх.

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