Candle bottom shadow percent histogram

Индикатор отображает отношение нижней тени к телу свечи. Используется стиль рисования DRAW_HISTOGRAM





Принцип расчёта

shadow / bode и отображается со знаком "-" (возможно будет аналогичный индикатор для верхней тени и потом объединение их в один)

body - разница между ценой Open и Close (всегда положительное значение)

shadow - разница между ценой (Close или Open) и Low





Использование индикатора: когда гистограмма увеличивает свой размер - это говорит об увеличении нижней тени и возможном близком развороте тренда вверх.