Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Smart mix of MFI, RSI and Stoch - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 12818
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Точки входа в торговую позицию:
продажа - окончание красной линии,
покупка - окончание синей линии.
Рекомендуется использовать этот индикатор в сочетании с индикатором дивергенции. Стратегия торговли такая: когда начинает "светиться" этот индикатор входите в позицию по дивергенции. В этом случае результативность 70-80%.
Советник анализирует прибыль за определенное время и закрывает дальние убыточные позиции за счет этой прибыли.PeriodInSeconds
Индикатор PeriodInSeconds позволяет отображать графики с любым периодом заданным в секундах
Строит скользящую линию полиномом 4 степени. Экстраполирует синусоидой и её осевой. С построенных линий снимается одно значение на каждом баре и строится скользящая линия экстраполированных значений, которая не перерисовывается.IndicatorAddRemoveEvent
Функция для отслеживания событий добавления и удаления индикаторов на график