Индикатор PeriodInSeconds позволяет отображать графики с любым периодом заданным в секундах

Советник анализирует прибыль за определенное время и закрывает дальние убыточные позиции за счет этой прибыли.

Строит скользящую линию полиномом 4 степени. Экстраполирует синусоидой и её осевой. С построенных линий снимается одно значение на каждом баре и строится скользящая линия экстраполированных значений, которая не перерисовывается.

Функция для отслеживания событий добавления и удаления индикаторов на график