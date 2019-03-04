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Индикаторы

Smart mix of MFI, RSI and Stoch - индикатор для MetaTrader 4

Evgeny Dyuka
Evgeny Dyuka

Evgeny Dyuka

4 кода 416 комментариев
Просмотров:
12818
Рейтинг:
(33)
Опубликован:
Обновлен:
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точки входа

Точки входа в торговую позицию:

продажа - окончание красной линии,
покупка - окончание синей линии.

Рекомендуется использовать этот индикатор в сочетании с индикатором дивергенции. Стратегия торговли такая: когда начинает "светиться" этот индикатор входите в позицию по дивергенции. В этом случае результативность 70-80%.

Закрытие дальних позиций за счет прибыли Закрытие дальних позиций за счет прибыли

Советник анализирует прибыль за определенное время и закрывает дальние убыточные позиции за счет этой прибыли.

PeriodInSeconds PeriodInSeconds

Индикатор PeriodInSeconds позволяет отображать графики с любым периодом заданным в секундах

Pan PrizMA Sin leverage 72 Pan PrizMA Sin leverage 72

Строит скользящую линию полиномом 4 степени. Экстраполирует синусоидой и её осевой. С построенных линий снимается одно значение на каждом баре и строится скользящая линия экстраполированных значений, которая не перерисовывается.

IndicatorAddRemoveEvent IndicatorAddRemoveEvent

Функция для отслеживания событий добавления и удаления индикаторов на график