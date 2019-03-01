Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Закрытие дальних позиций за счет прибыли - эксперт для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 7326
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Советник предназначен для разгрузки просадки за счет закрытия дальних позиций.
Советник анализирует прибыль за определенное время и закрывает дальние убыточные позиции за счет этой прибыли.
Параметры:
- AllSymbol = false; выбор считать прибыль по всем инструментам или только по тому на котором расположен советник
- Magic = -1; выбор магика. Считать прибыль по всем магикам (-1 all) или только по тому который указан (закрывает дальние тоже только с этим магиком или любой при выборе параметра -1)
- DayProfit = 1; за какое количество дней считать прибыль
- ProfitMin = 1.00; минимальная прибыль которую советник не трогает
- Font = "Times New Roman"; выбор шрифта
- Width = 10; выбор размера текста
- X=30; начальные координаты панели
- Y=30;
- CloseFar = false; параметр можно изменять на самой панели с помощью кнопки CloseFar (разрешает закрытие дальних)
На панели в строке Profit отображается накопленный профит за указанное кол-во дней (0- за текущий день)
В строке Far указан тикет самого дальнего ордера. Самый дальний вычисляется по расстоянию в пунктах от текущей цены. Если нажата кнопка по всем инструментам, то дальняя позиция выбирается из всех позиций счета открытых на данный момент. Если кнопка All symbols отжата то выбираем дольнюю позицию на том инструменте, на котором стоит советник.
Далее в строке 0,03 - лот дальней позиции и имя инструмента этой позиции.
Если Накопленный профит больше убыточной позиции на величину ProfitMin то позиция будет закрыта. Советник продолжит анализировать ситуацию и при дальнейшем накоплении профита будет закрывать дальние за счет него.
Индикатор PeriodInSeconds позволяет отображать графики с любым периодом заданным в секундахArrayZigZag
Класс ArrayZigZag является классом динамического массива переменных типа значения вершин индикатора ZigZag.mql4. Это пример использования класса CList из стандартной библиотекой MQL4
Индикатор показывает зоны специфического сочетания MFI, RSI и StochPan PrizMA Sin leverage 72
Строит скользящую линию полиномом 4 степени. Экстраполирует синусоидой и её осевой. С построенных линий снимается одно значение на каждом баре и строится скользящая линия экстраполированных значений, которая не перерисовывается.