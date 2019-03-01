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Советники

Закрытие дальних позиций за счет прибыли - эксперт для MetaTrader 4

Vladimir Khlystov
Vladimir Khlystov

Vladimir Khlystov

3.8 (31)
Я программист MQL (терминалы MT4 и MT5)
Если Вас интересует автоторговля на форекс, то я могу Вам предложить готовые продукты или написать для Вас робота по Вашей стратегии.
мой сайт
https://cmillion.ru
36 продуктов 192 кода 1 тема 1099 комментариев
Просмотров:
7326
Рейтинг:
(18)
Опубликован:
Обновлен:
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Советник предназначен для разгрузки просадки за счет закрытия дальних позиций.

Советник анализирует прибыль за определенное время и закрывает дальние убыточные позиции за счет этой прибыли.


Параметры:

  • AllSymbol   = false;    выбор считать прибыль по всем инструментам или только по тому на котором расположен советник
  • Magic      = -1;         выбор магика. Считать прибыль по всем магикам  (-1 all)  или только по тому который указан (закрывает дальние тоже только с этим магиком или любой при выборе параметра -1)
  • DayProfit   = 1;     за какое количество дней считать прибыль
  • ProfitMin   = 1.00; минимальная прибыль которую советник не трогает
  • Font      = "Times New Roman";  выбор шрифта
  • Width     = 10;   выбор размера текста
  • X=30;   начальные координаты панели
  • Y=30;
  • CloseFar   = false;  параметр можно изменять на самой панели с помощью кнопки CloseFar (разрешает закрытие дальних)




На панели в строке Profit отображается накопленный профит за указанное кол-во дней (0- за текущий день)

В строке Far указан тикет самого дальнего ордера. Самый дальний вычисляется по расстоянию в пунктах от текущей цены. Если нажата кнопка по всем инструментам, то дальняя позиция выбирается из всех позиций счета открытых на данный момент. Если кнопка All symbols отжата то выбираем дольнюю позицию на том инструменте, на котором стоит советник.

Далее в строке 0,03 - лот дальней позиции и имя инструмента этой позиции.


Если Накопленный профит больше убыточной позиции на величину ProfitMin то позиция будет закрыта. Советник продолжит анализировать ситуацию и при дальнейшем накоплении профита будет закрывать дальние за счет него.

PeriodInSeconds PeriodInSeconds

Индикатор PeriodInSeconds позволяет отображать графики с любым периодом заданным в секундах

ArrayZigZag ArrayZigZag

Класс ArrayZigZag является классом динамического массива переменных типа значения вершин индикатора ZigZag.mql4. Это пример использования класса CList из стандартной библиотекой MQL4

Smart mix of MFI, RSI and Stoch Smart mix of MFI, RSI and Stoch

Индикатор показывает зоны специфического сочетания MFI, RSI и Stoch

Pan PrizMA Sin leverage 72 Pan PrizMA Sin leverage 72

Строит скользящую линию полиномом 4 степени. Экстраполирует синусоидой и её осевой. С построенных линий снимается одно значение на каждом баре и строится скользящая линия экстраполированных значений, которая не перерисовывается.