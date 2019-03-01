Советник предназначен для разгрузки просадки за счет закрытия дальних позиций.

Советник анализирует прибыль за определенное время и закрывает дальние убыточные позиции за счет этой прибыли.





Параметры:

AllSymbol = false; выбор считать прибыль по всем инструментам или только по тому на котором расположен советник

= false; выбор считать прибыль по всем инструментам или только по тому на котором расположен советник Magic = -1; выбор магика. Считать прибыль по всем магикам (-1 all) или только по тому который указан (закрывает дальние тоже только с этим магиком или любой при выборе параметра -1)

= -1; выбор магика. Считать прибыль по всем магикам (-1 all) или только по тому который указан (закрывает дальние тоже только с этим магиком или любой при выборе параметра -1) DayProfit = 1; за какое количество дней считать прибыль

= 1; за какое количество дней считать прибыль ProfitMin = 1.00; минимальная прибыль которую советник не трогает

= 1.00; минимальная прибыль которую советник не трогает Font = "Times New Roman"; выбор шрифта

Width = 10; выбор размера текста

X=30; начальные координаты панели

Y=30;

CloseFar = false; параметр можно изменять на самой панели с помощью кнопки CloseFar (разрешает закрытие дальних)













На панели в строке Profit отображается накопленный профит за указанное кол-во дней (0- за текущий день)

В строке Far указан тикет самого дальнего ордера. Самый дальний вычисляется по расстоянию в пунктах от текущей цены. Если нажата кнопка по всем инструментам, то дальняя позиция выбирается из всех позиций счета открытых на данный момент. Если кнопка All symbols отжата то выбираем дольнюю позицию на том инструменте, на котором стоит советник.

Далее в строке 0,03 - лот дальней позиции и имя инструмента этой позиции.





Если Накопленный профит больше убыточной позиции на величину ProfitMin то позиция будет закрыта. Советник продолжит анализировать ситуацию и при дальнейшем накоплении профита будет закрывать дальние за счет него.