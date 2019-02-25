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ATR_Channels_MaTMFI - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор:
Luis Guilherme Damiani
Индикатор ATR_Channels с расчётом от MaTMFI_Cloud. В итоге - график сглаженного индикатора MFI с набором динамически перестраиваемых уровней поддержки и сопротивления, положение которых следует подбирать опытным путём, меняя входные переменные:
input double Mult_Factor1=10000; input double Mult_Factor2=20000; input double Mult_Factor3=30000;
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора MaTMFI.ex5.
Рис.1. Индикатор ATR_Channels_MaTMFI
Индикатор MaTMFI и с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрахMaTMFI_Cloud_HTF
Индикатор MaTMFI_Cloud с отрисовкой фибо-уровней значками и с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах
Индикатор ATR_Channels_MaTMFI с добавлением зигзага на основную линию индикатораBB TREND
Модификация стандартного индикатора Bollinger Bands.