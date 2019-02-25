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Индикаторы

ATR_Channels_MaTMFI - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
Просмотров:
4329
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
Обновлен:
ATR_Channels_MaTMFI.mq5 (29.35 KB) просмотр
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) просмотр
\MQL5\Indicators\
MaTMFI.mq5 (23.08 KB) просмотр
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Реальный автор:

Luis Guilherme Damiani

Индикатор ATR_Channels с расчётом от MaTMFI_Cloud. В итоге -  график сглаженного индикатора MFI с набором динамически перестраиваемых уровней поддержки и сопротивления, положение которых следует подбирать опытным путём, меняя входные переменные:

input double Mult_Factor1=10000;
input double Mult_Factor2=20000;
input double Mult_Factor3=30000;

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора MaTMFI.ex5.


Рис.1. Индикатор ATR_Channels_MaTMFI

Рис.1. Индикатор ATR_Channels_MaTMFI

MaTMFI_HTF MaTMFI_HTF

Индикатор MaTMFI и с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

MaTMFI_Cloud_HTF MaTMFI_Cloud_HTF

Индикатор MaTMFI_Cloud с отрисовкой фибо-уровней значками и с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

ATR_Channels_MaTMFI_ZZ ATR_Channels_MaTMFI_ZZ

Индикатор ATR_Channels_MaTMFI с добавлением зигзага на основную линию индикатора

BB TREND BB TREND

Модификация стандартного индикатора Bollinger Bands.