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MaTMFI_Cloud_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор MaTMFI_Cloud с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора MaTMFI_Cloud.ex5.
Рис.1. Индикатор MaTMFI_Cloud_HTF
MaTMFI_Cloud
Индикатор MaTMFI, выполненный в виде цветного облака с добавлением фоновой заливки в зонах перкупленности и перепроданностиElder-Ray DEMA
По мотивам статьи "Elder-Ray Биржевой рентген (Bulls Power и Bears Power)"
MaTMFI_HTF
Индикатор MaTMFI и с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрахATR_Channels_MaTMFI
Индикатор ATR_Channels с расчётом от MaTMFI_Cloud