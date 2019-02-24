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Индикаторы

MaTMFI_Cloud_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
Просмотров:
2747
Рейтинг:
(9)
Опубликован:
Обновлен:
MaTMFI_Cloud_HTF.mq5 (28.44 KB) просмотр
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) просмотр
\MQL5\Indicators\
MaTMFI_Cloud.mq5 (27.15 KB) просмотр
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Индикатор MaTMFI_Cloud с  возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора MaTMFI_Cloud.ex5.


Рис.1. Индикатор MaTMFI_Cloud_HTF

Рис.1. Индикатор MaTMFI_Cloud_HTF

MaTMFI_Cloud MaTMFI_Cloud

Индикатор MaTMFI, выполненный в виде цветного облака с добавлением фоновой заливки в зонах перкупленности и перепроданности

Elder-Ray DEMA Elder-Ray DEMA

По мотивам статьи "Elder-Ray Биржевой рентген (Bulls Power и Bears Power)"

MaTMFI_HTF MaTMFI_HTF

Индикатор MaTMFI и с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

ATR_Channels_MaTMFI ATR_Channels_MaTMFI

Индикатор ATR_Channels с расчётом от MaTMFI_Cloud