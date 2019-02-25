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Индикаторы

ATR_Channels_MaTMFI_ZZ - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
Просмотров:
4567
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
Обновлен:
ATR_Channels_MaTMFI_ZZ.mq5 (41.42 KB) просмотр
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) просмотр
\MQL5\Indicators\
MaTMFI.mq5 (23.08 KB) просмотр
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Индикатор ATR_Channels_MaTMFI с добавлением зигзага на основную линию индикатора.

//+----------------------------------------------+
//|  ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИНДИКАТОРА                |
//+----------------------------------------------+
input uint TMFIPeriod=10;                                //период TMFI
input uint   ATRPeriod=18;
input double Mult_Factor1=10000;
input double Mult_Factor2=20000;
input double Mult_Factor3=30000;
input Smooth_Method XMA_Method=MODE_JJMA;                //метод сглаживания
input int XLength=5;                                     //глубина сглаживания                    
input int XPhase=15;                                     //параметр сглаживания,
//---- для JJMA изменяющийся в пределах -100 ... +100, влияет на качество переходного процесса;
//---- Для VIDIA это период CMO, для AMA это период медленной скользящей
//----
input Smooth_Method XMA_Method1=MODE_SMA_;               //метод усреднения
input uint XLength1=100;                                 //глубина усреднения                
input int XPhase1=15;                                    //параметр усреднения,
//---- для JJMA изменяющийся в пределах -100 ... +100, влияет на качество переходного процесса;
//---- Для VIDIA это период CMO, для AMA это период медленной скользящей
input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE_;                   //ценовая константа
  input ENUM_APPLIED_VOLUME VolumeType=VOLUME_TICK;      //объём
input int Shift=0; // сдвиг индикатора по горизонтали в барах
//---- входные параметры зигзага
input uint ExtDepth=3;
input uint ExtDeviation=3;
input uint ExtBackstep=3;

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора MaTMFI.ex5.

Рис.1. Индикатор ATR_Channels_MaTMFI_ZZ

Рис.1. Индикатор ATR_Channels_MaTMFI_ZZ

ATR_Channels_MaTMFI ATR_Channels_MaTMFI

Индикатор ATR_Channels с расчётом от MaTMFI_Cloud

MaTMFI_HTF MaTMFI_HTF

Индикатор MaTMFI и с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

BB TREND BB TREND

Модификация стандартного индикатора Bollinger Bands.

StdDev_HTF StdDev_HTF

Индикатор Standard Deviation и с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах