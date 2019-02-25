Индикатор ATR_Channels_MaTMFI с добавлением зигзага на основную линию индикатора.

input uint TMFIPeriod= 10 ; input uint ATRPeriod= 18 ; input double Mult_Factor1= 10000 ; input double Mult_Factor2= 20000 ; input double Mult_Factor3= 30000 ; input Smooth_Method XMA_Method=MODE_JJMA; input int XLength= 5 ; input int XPhase= 15 ; input Smooth_Method XMA_Method1=MODE_SMA_; input uint XLength1= 100 ; input int XPhase1= 15 ; input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE_; input ENUM_APPLIED_VOLUME VolumeType= VOLUME_TICK ; input int Shift= 0 ; input uint ExtDepth= 3 ; input uint ExtDeviation= 3 ; input uint ExtBackstep= 3 ;

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора MaTMFI.ex5.







Рис.1. Индикатор ATR_Channels_MaTMFI_ZZ