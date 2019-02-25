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ATR_Channels_MaTMFI_ZZ - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор ATR_Channels_MaTMFI с добавлением зигзага на основную линию индикатора.
//+----------------------------------------------+ //| ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИНДИКАТОРА | //+----------------------------------------------+ input uint TMFIPeriod=10; //период TMFI input uint ATRPeriod=18; input double Mult_Factor1=10000; input double Mult_Factor2=20000; input double Mult_Factor3=30000; input Smooth_Method XMA_Method=MODE_JJMA; //метод сглаживания input int XLength=5; //глубина сглаживания input int XPhase=15; //параметр сглаживания, //---- для JJMA изменяющийся в пределах -100 ... +100, влияет на качество переходного процесса; //---- Для VIDIA это период CMO, для AMA это период медленной скользящей //---- input Smooth_Method XMA_Method1=MODE_SMA_; //метод усреднения input uint XLength1=100; //глубина усреднения input int XPhase1=15; //параметр усреднения, //---- для JJMA изменяющийся в пределах -100 ... +100, влияет на качество переходного процесса; //---- Для VIDIA это период CMO, для AMA это период медленной скользящей input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE_; //ценовая константа input ENUM_APPLIED_VOLUME VolumeType=VOLUME_TICK; //объём input int Shift=0; // сдвиг индикатора по горизонтали в барах //---- входные параметры зигзага input uint ExtDepth=3; input uint ExtDeviation=3; input uint ExtBackstep=3;
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора MaTMFI.ex5.
Рис.1. Индикатор ATR_Channels_MaTMFI_ZZ
Индикатор ATR_Channels с расчётом от MaTMFI_CloudMaTMFI_HTF
Индикатор MaTMFI и с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах
Модификация стандартного индикатора Bollinger Bands.StdDev_HTF
Индикатор Standard Deviation и с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах