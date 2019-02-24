Индикатор MaTMFI_Cloud с отрисовкой фибо-уровней значками и с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

Индикатор MaTMFI, выполненный в виде цветного облака с добавлением фоновой заливки в зонах перкупленности и перепроданности